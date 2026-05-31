Faltan pilotos contra el fuego: los equipos de extinción alertan de la escasez de personal para luchar contra los incendios

¿Por qué es importante? La mitad de los pilotos actuales tiene, según COPAC, 50 años o más, lo que significa que es necesario incorporan entre 150 y 200 nuevos profesionales cada año para realizar un relevo generacional.

La temporada de incendios comienza este lunes con un verano que se anticipa extremadamente caluroso. Los equipos de extinción enfrentan la falta de pilotos para helicópteros, esenciales en la lucha contra el fuego. Luis Villacastín, piloto con 19 años de experiencia, describe los riesgos de volar en condiciones adversas. La creciente virulencia de los incendios y la falta de relevo generacional complican la situación. Jesús Hernández, director de Operaciones en Vuelo de Avincis, destaca la especialización y el costo de formación como obstáculos. El Congreso ha aprobado una ley para mejorar la formación, pero los incendios no esperan.

Este lunes arranca la temporada de incendios. Los equipos de extinción se preparan para un verano que se prevé extremadamente caluroso y ya están advirtiendo de que faltan pilotos para esos helicópteros que se encargan de apagar los fuegos.

Luis Villacastín es uno de esos pocos pilotos de helicóptero que luchan contra los incendios forestales. Es parte de su trabajo desde hace 19 años y es consciente de que se trata de una profesión de alto riesgo. "Volamos en unas altitudes muy bajas, tenemos humo, tenemos viento, tenemos cables. En incendios grandes estamos volando 27 aeronaves. Tienes que estar pendiente de la gente que está trabajando contigo en tierra, de la gente que está volando a tu alrededor", explica el también responsable de entrenamiento tripulaciones AOC.

Porque los incendios forestales se comportan cada año con más virulencia y son menos estacionales: "Ha ido a peor sobre todo por el tema del abandono rural, del abandono del monte. También es cierto que las temperaturas han subido. Cada vez dura más el verano".

Su labor es imprescindible, y sin embargo, no hay relevo generacional. En el caso de Jesús Hernández, director de Operaciones en Vuelo de Avincis, empezó a pilotar helicópteros en 1993: "Es un trabajo muy especializado, la formación es muy cara y tampoco hay becas o ayudas".

La mitad de los pilotos actuales tiene, según COPAC, 50 años o más. Significa que es necesario incorporan entre 150 y 200 nuevos profesionales cada año para realizar un relevo generacional. "No se incorporan jóvenes y muchos de los que hay se marchan al extranjero, donde las condiciones profesionales son mucho mejores", asegura Carlos San José decano del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial.

El Congreso ha aprobado una proposición de ley para ayudar a su formación, pero esto es solo el primer paso. "Para que un piloto esté bien formado para trabajar en incendios forestales tiene que pasar mucho tiempo", advierte Luis.

Pero los grandes incendios no esperan. El Gobierno ha adelantado a este lunes el inicio de la campaña estival contra el fuego.

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