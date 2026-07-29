Mueren dos bomberos en un incendio forestal en la isla griega de Creta

Los detalles Los dos hombres eran suboficiales permanentes del Cuerpo de Bomberos y prestaban servicio en la brigada de la localidad cretense de Agia Fotini.

Dos bomberos han fallecido mientras combatían un incendio forestal en Creta, Grecia. El Cuerpo de Bomberos informó que los suboficiales murieron heroicamente en Krya Vrysi, Rétino. Según algunos medios, fueron encontrados calcinados junto a su vehículo, aunque otros reportan que el vehículo estaba volcado. Las autoridades investigan las causas del incidente. Actualmente, más de 150 bomberos, apoyados por helicópteros y aviones cisterna, trabajan para controlar el incendio, que se propagó rápidamente debido a fuertes vientos. Se ha ordenado la evacuación de seis localidades. La isla de Lesbos también enfrenta un alto riesgo de incendios.

Dos bomberos han perdido la vida este miércoles mientras participaban en las tareas de extinción de un incendio forestal en la isla griega de Creta, en el Mediterráneo oriental.

"Durante una operación de extinción de un incendio forestal en la zona de Krya Vrysi, en Rétino (región de Creta), han perdido la vida dos bomberos", señala el Cuerpo de Bomberos en un comunicado. "Cayeron heroicamente en el cumplimiento de su deber para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, así como el medioambiente", recalca.

Según el diario 'Kathimerini', los dos hombres eran suboficiales permanentes del Cuerpo de Bomberos y prestaban servicio en la brigada de la localidad cretense de Agia Fotini. Algunos medios afirman que los dos efectivos fueron localizados calcinados al lado de su vehículo; sin embargo, el portal de noticias local Creta Neakriti indica que el vehículo fue hallado volcado y no quemado.

Las autoridades investigan las causas de lo ocurrido. Mientras tanto, más de 150 bomberos con 27 camiones, cuatro helicópteros y cuatro aviones cisterna operan en la zona para contener las llamas, en medio de fuertes vientos.

El incendio se declaró este miércoles cerca de la localidad de Kria Vrisi, situada en el centro de la isla, a pocos kilómetros al norte de su costa meridional. Los fuertes vientos del norte hicieron que las llamas se propagaran rápidamente hacia el sur, por lo que las autoridades ordenaron la evacuación de seis localidades con unos 1.000 residentes permanentes.

Además, otro centenar de bomberos operan en dos fuegos declarados este miércoles en la isla griega de Lesbos, en el Egeo oriental, y en la región de Gitión, en la península del Peloponeso (sur de Grecia). Tanto Lesbos como Creta se encuentran estos días en "muy alto riesgo" de incendios forestales (el tercer nivel en una escala de cuatro) debido a los fuertes vientos y las altas temperaturas.

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