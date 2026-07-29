Detienen a una mujer en Francia tras encontrar los cuerpos de cinco bebés en cajas de cartón en su vivienda

Una calle en la ciudad francesa de Orange, donde han sido hallados los cuerpos de cinco bebés en una vivienda.

Los detalles Fueron hallados después de que la arrestada diera de nuevo a luz a un bebé sano tras una gestación detectada de manera muy tardía por un fenómeno de negación del embarazo.

Las autoridades francesas han detenido a una mujer en Orange tras hallar los cuerpos de cinco bebés en cajas de cartón en su vivienda. La mujer había dado a luz recientemente, y su pareja, que desconocía el embarazo, la llevó al hospital. Al regresar a casa, encontró los cadáveres y alertó a la policía. La pareja tiene dos hijos de ocho y 12 años. El descubrimiento ocurrió después de que la mujer diera a luz a un bebé sano, tras un embarazo no detectado debido a un fenómeno de negación. Este caso recuerda otros incidentes similares en Francia, como el de una mujer en Alto Saona y otro en Bédoin.

Las autoridades francesas han detenido a la mujer que tenía escondidos los cuerpos de cinco bebés en cajas de cartón en su vivienda. Ella acababa de dar a luz y su pareja, que no sabía que estaba embarazada, la llevó al hospital. Después, volvió preocupado a la casa familiar para registrarla y alertó a la policía al encontrar los cadáveres.

La pareja, que residen en la ciudad francesa de Orange (sureste), tiene en común dos hijos de ocho y 12 años.

Los cuerpos de los recién nacidos fueron hallados después de que la arrestada diera de nuevo a luz este pasado domingo a un bebé sano, un parto que tuvo lugar en su casa y después de una gestación detectada de manera muy tardía por un fenómeno de negación del embarazo, según ha informado EFE.

Su pareja, preocupada por ese trastorno de la mujer, registró la casa y encontró el primer cuerpo, tras lo cual alertó a las autoridades. Los detalles de las autopsias a los restos humanos encontrados en la casa aún no han sido revelados.

Este suceso evoca otros casos en Francia, como el de una mujer detenida en febrero en Alto Saona tras el hallazgo de dos bebés en un congelador, mientras que en 2022 se descubrieron otros dos recién nacidos en circunstancias similares en Bédoin, en el departamento de Vaucluse.

En 2015, una francesa llamada Dominique Cottrez fue condenada a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos, después de que el tribunal reconociera una alteración de su capacidad de discernimiento.

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