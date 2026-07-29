Francia contiene la respiración ante la llegada de una ola de calor que amenaza con reactivar el megaincendio de Gironda

Los detalles Las autoridades destacan que varios rebrotes registrados durante la noche pudieron ser controlados con rapidez y que la superficie quemada se mantiene en 42.000 hectáreas.

El megaincendio en Gironda, Francia, permanece estabilizado tras una noche tranquila, aunque las autoridades mantienen la máxima alerta debido a las condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas de hasta 41 grados. Durante la noche, varios rebrotes fueron controlados rápidamente, manteniéndose la superficie quemada en 42.000 hectáreas. Se espera una ola de calor con vientos secos y posibles tormentas, complicando la situación. Desde el inicio del incendio, 126 bomberos han resultado heridos y se han realizado 15 arrestos. Aunque 60.000 evacuados han regresado a casa, 160.000 personas siguen desplazadas. El despliegue para combatir el incendio incluye a 2.750 bomberos y 18 recursos aéreos.

El megaincendio que afecta al departamento francés de Gironda permanece estabilizado tras una noche tranquila, aunque los servicios de emergencia siguen en máxima alerta ante el empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas, con temperaturas de hasta 41 grados.

"La noche ha sido tranquila, el fuego está esta mañana aún estabilizado", ha informado la Prefectura (delegación del Gobierno) de Nueva Aquitania y de Gironda en sus redes sociales.

Las autoridades han señalado que varios rebrotes registrados durante la noche, especialmente en las localidades de Camp de Souge, Arès y Le Temple, fueron controlados con rapidez y que la superficie quemada se mantiene en 42.000 hectáreas.

La previsión meteorológica para este miércoles sigue siendo desfavorable, ya que Gironda permanecerá en alerta naranja (segunda más importante de riesgo) por ola de calor a partir del mediodía, con temperaturas que podrían alcanzar los 41 grados en el interior y los 38 grados en la costa.

También se esperan vientos secos del sureste durante la mañana, que girarán a oeste por la tarde con rachas de entre 30 y 45 kilómetros por hora, antes de rolar al noroeste al final del día, según el último informe de situación de la Prefectura.

Las autoridades han advertido además que la bajada de la humedad y el riesgo de tormentas previsto para el jueves aumentan la incertidumbre sobre la evolución del incendio.

Desde el inicio de las llamas, 126 bomberos han resultado heridos durante las labores de extinción, mientras que las fuerzas de seguridad no practicaron ninguna detención durante la noche. El número total de arrestos relacionados con el incendio se mantiene en 15 en Gironda, han añadido las autoridades.

Las restricciones de circulación permanecen sin cambios y las autoridades han asegurado que el despliegue de medios para combatir el incendio continúa siendo total.

Actualmente combaten este megaincendio 2.750 bomberos, 1.500 militares, 1.440 efectivos de otras fuerzas de seguridad y 18 recursos aéreos, entre los que se incluye un avión militar A400M adaptado para lanzar liquido retardante.

Los 60.000 evacuados de Gironda por el megaincendio regresan a casa

Los 60.000 habitantes de Le Haillan, Mérignac y Eysines, en la región de la Gironda, han podido regresar a sus casas tras el fin de la orden de evacuación, a pesar de que el incendio sigue activo.

"Vine a ver si se olía y veía el humo (de los incendios) y, como no lo vi, pienso que es seguro", ha contado Thomas, que aprovechó el regreso a Le Haillan para correr unos minutos.

"Hay inquietud", ha resumido a EFE el alcalde de Le Haillan, Éric Poulliat, que esperaba en la plaza del pueblo para recibir a 20 vecinos que debían llegar en un autobús proveniente del Parque de Exposiciones de Burdeos, donde fueron evacuados los ciudadanos de las 23 localidades evacuadas por el incendio de grandes dimensiones, que está estabilizado.

Actualmente, 160.000 habitantes de 20 localidades siguen desplazados, con el miedo de saber si su casa se habrá convertido en ceniza por las llamas. Por el momento se han quemado 240 hogares.

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