El piloto de una avioneta ultraligera ha fallecido este domingo al estrellarse cuando intentaba aterrizar en el campo de vuelo de Prat de la Plana de Moià, en Barcelona. El hombre, de 74 años, era el único ocupante del aparato.

De acuerdo con la agencia Efe, el accidente ha tenido lugar poco antes de las 10:00 horas cuando, por causas que ahora se investigan, la avioneta se ha estrellado en las inmediaciones del aeródromo. Los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han intentado reanimar al piloto, pero no han podido salvarle la vida.

El siniestro no ha ocasionado el incendio de la aeronave ni el vertido de aceites y combustible, según fuentes de los Bomberos y los Mossos d'Esquadra consultados por la citada agencia. En el lugar, no obstante, un retén de los Bomberos ha permanecido para supervisar que, al retirar la máquina, no hubiera riesgo de vertido de combustible.

La Unidad Técnica de Seguridad Aérea de los Mossos ha abierto una investigación para determinar la causa del siniestro.