Así ha sido la evolución de 'El Jincho': de rapero de origen humilde a referente para la ultraderecha

Los detalles Se autodefine como 'el machetero': "Ellos quieren ser como yo, pero no cumplen los requisitos". De presumir de ser de Orcasitas a asegurar que Franco ha hecho cosas más buenas por España que Sánchez.

El Jincho, rapero del barrio madrileño de Orcasitas, ha cambiado su discurso en los últimos años, alejándose de su imagen inicial de defensor de las minorías. Ahora, su ideología se alinea con la ultraderecha, afirmando que el fascismo no es de derechas y mostrando admiración por figuras como Franco. Ha sido vinculado a eventos con figuras políticas como Macarena Olona, ex miembro de VOX. El Jincho tiene un historial delictivo, habiendo estado en prisión por secuestro y enfrentando acusaciones de violación. A pesar de esto, mantiene una actitud desafiante, defendiendo sus opiniones en sus canciones y declaraciones públicas.

El Jincho nació y creció en el barrio madrileño de Orcasitas, del que siempre ha sacado pecho. Un chaval humilde, de barrio, de hecho, así saltó a la fama el rapero. En los últimos años, su discurso ha cambiado bastante. Lo de estar cerca de las minorías ya no mola tanto.

"Estados Unidos no quiere mexicanos. Todos los países es eso y no racismo, hermano mío. Pero si pasa en España porque una etnia o una raza está pasándose de la cuenta y tú los quieres expulsar, es racismo", ha llegado a afirmar.

La ultraderecha, su pasión. "El fascismo lo inventó Mussolini. Un fascista nunca puede ser de derechas, porque Mussolini inventó el fascismo para combatir el capitalismo. O sea, que muera la izquierda. Igual que Hitler", ha asegurado en alguna ocasión.

Y él también es la pasión de los ultraderechistas. Hace solo unas semanas aparecía en un evento con la ex miembro de VOX, Macarena Olona, que aseguraba estar orgullosa de jóvenes como él.

El Jincho ha pisado ya prisión durante casi cuatro años por secuestrar a una persona. En 2019, ya se sentó en el banquillo acusado de violar a otra menor de 15 años. "Hoy en día tengo dinero y soy un angelito. Soy un alma de Dios", decía El Jincho, en el canal de YouTube 'Hablando en plata'.

Pero el caso es que El Jincho no esconde ni un poquito su ideología ultra cuestionando, por ejemplo: ¿Quién ha hecho cosas más buenas por España, Franco o Pedro Sánchez? "Franco", responde el rapero.

Y lo hace también a través de sus canciones: "de perro, por no decirle otra cosa; le llamamos Sánchez de manera cariñosa". Y así de vacilante va por la vida, incluso cuando le acaban de pedir 13 años de prisión por violar a una menor de edad.

Así es "el machetero", como él mismo se define: "Ellos quieren ser como yo, pero no cumplen los requisitos".

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