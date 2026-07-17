Ahora

Ataque a la inmigración y al feminismo

Así ha sido la evolución de 'El Jincho': de rapero de origen humilde a referente para la ultraderecha

Los detalles Se autodefine como 'el machetero': "Ellos quieren ser como yo, pero no cumplen los requisitos". De presumir de ser de Orcasitas a asegurar que Franco ha hecho cosas más buenas por España que Sánchez.

El Jincho

El Jincho nació y creció en el barrio madrileño de Orcasitas, del que siempre ha sacado pecho. Un chaval humilde, de barrio, de hecho, así saltó a la fama el rapero. En los últimos años, su discurso ha cambiado bastante. Lo de estar cerca de las minorías ya no mola tanto.

"Estados Unidos no quiere mexicanos. Todos los países es eso y no racismo, hermano mío. Pero si pasa en España porque una etnia o una raza está pasándose de la cuenta y tú los quieres expulsar, es racismo", ha llegado a afirmar.

La ultraderecha, su pasión. "El fascismo lo inventó Mussolini. Un fascista nunca puede ser de derechas, porque Mussolini inventó el fascismo para combatir el capitalismo. O sea, que muera la izquierda. Igual que Hitler", ha asegurado en alguna ocasión.

Y él también es la pasión de los ultraderechistas. Hace solo unas semanas aparecía en un evento con la ex miembro de VOX, Macarena Olona, que aseguraba estar orgullosa de jóvenes como él.

El Jincho ha pisado ya prisión durante casi cuatro años por secuestrar a una persona. En 2019, ya se sentó en el banquillo acusado de violar a otra menor de 15 años. "Hoy en día tengo dinero y soy un angelito. Soy un alma de Dios", decía El Jincho, en el canal de YouTube 'Hablando en plata'.

Pero el caso es que El Jincho no esconde ni un poquito su ideología ultra cuestionando, por ejemplo: ¿Quién ha hecho cosas más buenas por España, Franco o Pedro Sánchez? "Franco", responde el rapero.

Y lo hace también a través de sus canciones: "de perro, por no decirle otra cosa; le llamamos Sánchez de manera cariñosa". Y así de vacilante va por la vida, incluso cuando le acaban de pedir 13 años de prisión por violar a una menor de edad.

Así es "el machetero", como él mismo se define: "Ellos quieren ser como yo, pero no cumplen los requisitos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La UCO cifra en 300.000 euros los beneficios de Santos Cerdán y su familia a través de Servinabar entre 2015 y 2024
  2. La directora de la Guardia Civil afirma estar en el "listado de víctimas de Cerdán" y solo reconoce dos de las tres reuniones con Leire Díez
  3. El incendio de Orés, sin capacidad de extinción: calcina 12.600 hectáreas y mantiene a 1.000 vecinos desalojados
  4. Trump vuelve a agitar el fantasma del fraude electoral: señala a China y desclasifica información sobre las elecciones de 2020
  5. De la fallida 'Finalissima' a la final del Mundial: así ha sido el camino de España y Argentina hasta Nueva York
  6. Un terremoto en el Pacífico de 7,4 activa la alerta por tsunami en la costa de Chiapas (México)