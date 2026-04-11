Muere un hombre tras una pelea en una discoteca de Barbate, Cádiz

Imagen de la zona donde se ubica el local nocturno donde ocurrieron los hechos en Barbate (Cádiz).

Los detalles La Guardia Civil ha detallado que ya hay un detenido y que las heridas presentes en el cuerpo de la víctima, de 42 años, son compatibles con un traumatismo craneoencefálico.

Un hombre de 42 años murió en la madrugada del sábado en una discoteca cerca del Paseo Marítimo de Barbate, Cádiz. Según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, la Guardia Civil indicó que la muerte podría estar relacionada con una pelea, ya que las heridas eran compatibles con un traumatismo craneoencefálico. Hay una persona detenida y el caso está siendo investigado por el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, bajo secreto de sumario. El 112 recibió un aviso pasadas las 4:00 horas sobre un hombre inconsciente en la discoteca, y los servicios sanitarios confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Un varón de 42 años ha fallecido en la madrugada de este sábado en una discoteca ubicada en las inmediaciones del Paseo Marítimo de Barbate (Cádiz), según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Asimismo, la Guardia Civil ha detallado que la causa de la muerte podría estar relacionada con una pelea, dado que las heridas presentes en el cuerpo son compatibles con un traumatismo craneoencefálico.

Al respecto, hay una persona detenida en relación con estos hechos y se hace cargo de la instrucción de la causa, la cual se ha declarado Secreta, el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de esta Comandancia.

El 112 recibió pasadas las 4:00 horas de la madrugada un aviso por parte de la Guardia Civil en el que informaban de la presencia de un hombre inconsciente en un local de ocio nocturno en la calle Delfín, por lo que solicita la atención de un equipo médico en la zona. Hasta el lugar de los hechos, se movilizaron efectivos del Instituto Armado y servicios sanitarios.

Finalmente, fuentes sanitarias confirmaron al Servicio de Emergencias el fallecimiento del varón en el mismo lugar donde ocurrieron los altercados. Los facultativos certificaron que se trataba de una muerte no natural, por lo que se activó el protocolo judicial. De este modo, la Guardia Civil ha indicado que ha abierto una investigación para esclarecer las causas de su muerte.

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