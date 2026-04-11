Muere a los 82 años la activista catalana Blanca Serra, que denunció haber sufrido torturas durante el franquismo y la Transición

Los detalles Nacida en Barcelona en 1943 y licenciada en filología clásica por la Universitat de Barcelona, tanto ella como su hermana, Eva Serra, fueron torturadas en la Jefatura Superior de Via Laietana, en la capital catalana, hechos que denunció en 2024.

Blanca Serra, activista catalana y víctima de torturas durante el franquismo, falleció a los 82 años, según confirmó la Asamblea Nacional Catalana. Nacida en Barcelona en 1943, Serra y su hermana Eva fueron torturadas en la Jefatura Superior de Via Laietana, hechos que denunció en 2024. Xavier Antich, presidente de Omnium, lamentó que Serra muriera sin que el Estado español asumiera responsabilidades por estas torturas. Reconocida como la primera víctima de represión franquista durante la transición, Serra testificó ante la Fiscalía de Memoria Democrática, esperando que su declaración ayude a identificar a sus torturadores y a informar a las nuevas generaciones sobre la violencia del régimen franquista.

La activista y militante catalana Blanca Serra, que denunció haber sufrido torturas durante el franquismo y la transición, ha fallecido este viernes a los 82 años, según ha confirmado la Asamblea Nacional Catalana (ANC) este sábado.

Nacida en Barcelona en 1943 y licenciada en filología clásica por la Universitat de Barcelona, tanto ella como su hermana, Eva Serra, fueron torturadas en la Jefatura Superior de Via Laietana, en la capital catalana, hechos que denunció en 2024.

Por su parte, el presidente de Omnium, Xavier Antich, en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, ha reaccionado a la noticia, afirmando que Serra ha fallecido "sin que el Estado español haya depurado responsabilidades por las torturas que ella y su hermana Eva sufrieron entre 1977 y 1982".

La fallecida, reconocida como la primera víctima de represión franquista durante la transición española, compareció ante la Fiscalía de Memoria Democrática para dar testimonio sobre los años en los que fue torturada junto a su hermana por ser consideradas "disidentes políticas".

A su salida, Blanca fue ovacionada y recibida con aplausos, sorprendida por estar "en el lado de los que acusan y no en el de los acusados". Serra expresó su esperanza de que su declaración sirva para identificar a sus torturadores y para que las nuevas generaciones conozcan la brutal violencia ejercida por el régimen franquista.

La comisaría de Via Laietana 43 fue la sede de la Brigada Político-Social, brazo represor que se encargaba de silenciar cualquier disidencia política. Allí fueron detenidos y torturados centenares de antifranquistas: estudiantes, obreros, comunistas y figuras destacadas como el cantautor Lluís Llach, el escritor Manuel Vázquez Montalbán o políticos como Josep Lluís Carod-Rovira y Jordi Pujol.

Las técnicas de tortura usadas se inspiraban en métodos de la Gestapo nazi, incluyendo el uso de electrodos, bolsas de plástico para asfixiar, posturas dolorosas y palizas continuas. Aunque la ley permitía retenciones de solo 72 horas, hubo personas que pasaron más de 30 días bajo estas condiciones atroces. Para muchos, entrar en prisión era preferible a continuar en Via Laietana.

La figura de los hermanos Creix, agentes de la Brigada Político-Social, es recordada con especial temor por su crueldad. El escritor Manuel Vázquez Montalbán los calificó como "profesionales de la humillación".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.