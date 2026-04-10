Pisos de 480.000 euros para sueldos de 1.800: se necesitaría triplicar el salario medio para optar a una hipoteca en Madrid

¿En qué te afecta? En Barcelona o Bilbao la situación es similar a la de la capital. En la Ciudad Condal, el precio medio de una vivienda es de 450.000 euros; en la vasca, de 350.000. Las nóminas, lejos de lo necesario.

La vivienda representa un gran problema en España, tanto para alquilar como para comprar. Los precios desorbitados en comparación con los salarios dificultan que los ciudadanos puedan adquirir propiedades. En Madrid, un piso de 100 metros cuadrados cuesta cerca de 480.000 euros, requiriendo un salario mensual superior a 4.500 euros, mientras el salario mínimo apenas supera los 1.800 euros. La situación es similar en Barcelona y Bilbao, donde los precios de las viviendas también son prohibitivos. Esta falta de equilibrio entre sueldos y precios ha llevado a una caída en la compraventa de viviendas en los últimos meses.

La vivienda es el gran problema de España. Tanto para alquiler como para comprar. Como para ser propietario. Como para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan tener un piso en propiedad. El motivo, los precios. Los precios comparados con los salarios, porque para adquirir una vivienda por ejemplo en Madrid se necesitaría cobrar tres veces el sueldo medio.

Es la realidad que viven personas como Ariadna. "Entre dos personas se puede conseguir, pero sigue siendo tremendo", cuenta. El motivo, que por un piso de 100 metros cuadrados se piden cerca de 480.000 euros en la capital.

Para pagarlo, se debería tener una nómina superior a los 4.500 euros al mes cuando el salario mínimo apenas supera los 1.800. "No seré capaz de asumir esto, ni ahora ni dentro de 10 años", afirma Ariadna.

La situación es similar en Barcelona. El precio medio es superior a los 450.000 euros, por lo que se tendría que ganar 4.500 al mes para poder hacer frente a la hipoteca. Aroa, mismamente, tiene un sueldo de "1.300". Ha descartado la idea de comprarse un piso sola.

En Bilbao, lo mismo. Los pisos rozan los 350.000 euros, por lo que haría falta una nómina de 3.400 euros al mes. En la ciudad, el sueldo medio apenas roza los 2.000.

Todo está provocando que la compraventa de viviendas en España lleve dos meses de caídas. "Mucha gente no compra. El número de operaciones no es tan alto como en los últimos 60 días", expresa Ramón Balsells, propietario de la inmobiliaria Balsells.

Y es que no hay equilibrio entre sueldos y los precios de la vivienda. No hay una equivalencia entre unos sueldos que apenas rozan o superan los 1.800 euros en ciudades con pisos por 450.000. La diferencia, clara, grande... y muchas veces insalvable.

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