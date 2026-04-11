Herido muy grave un niño de seis años tras ser atropellado en Triana, Sevilla

Lugar en el que un niño de seis años ha sido atropellado en Triana, Sevilla.

¿Qué ha pasado? Los servicios sanitarios tuvieron que practicar al menor maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar del suceso, en la calle Lucas Cortés.

Un niño de seis años fue atropellado en el barrio de Triana, Sevilla, la tarde del viernes. El incidente ocurrió en la calle Lucas Cortés alrededor de las 20:45 horas, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Testigos alertaron del suceso, lo que llevó a la movilización de la Policía Local, Policía Nacional, Centro de Coordinación Operativa y el Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los servicios sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar, aunque se desconoce el estado actual del menor. El Ayuntamiento de Sevilla comunicó cortes de tráfico y desvíos en la zona para gestionar la circulación.

Un niño fue atropellado en la tarde de este viernes en el barrio de Triana, en Sevilla. Por este motivo, el menor fue trasladado hasta el Hospital Virgen del Rocío en estado grave.

Según han detallado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, la primera de varias llamadas alertando del incidente se recibió en torno a las 20:45 horas, en las que los testigos informaban de que un niño de seis años había sido atropellado en la calle Lucas Cortés.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Centro de Coordinación Operativa y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los sanitarios desplazados confirmaron que fue necesaria la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar, si bien por el momento se desconoce su evolución.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla informó a través de su cuenta oficial en la red social X de que se produjeron cortes de tráfico en la zona y se activaron desvíos para regular la circulación.

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