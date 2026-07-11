Muere un hombre por un golpe de calor en Sevilla: es la quinta víctima mortal por las altas temperaturas en Andalucía

Los detalles El hombre, de 55 años, llevaba 10 días hospitalizado desde que sufriera el golpe de calor en su domicilio el pasado 1 de julio.

Un hombre de 55 años falleció en Sevilla tras sufrir un golpe de calor el 1 de julio en su hogar en Cantillana. Después de 10 días hospitalizado en el Hospital Virgen Macarena, se convierte en la cuarta víctima mortal por calor en Sevilla y la quinta en Andalucía esta temporada. La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía confirmó que el hombre tenía factores de riesgo según el Protocolo Andaluz. Desde el inicio de la temporada, se han registrado 1.081 urgencias por calor, con 18 casos de golpe de calor, cinco de los cuales resultaron fatales.

Un hombre de 55 años ha fallecido este sábado víctima de un golpe de calor y tras permanecer 10 días hospitalizado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, aunque la exposición tuvo lugar en su domicilio en el municipio sevillano de Cantillana el 1 de julio.

Se trata de la cuarta víctima mortal por calor en Sevilla y la quinta de Andalucía desde el inicio de la temporada de altas temperaturas.

Así lo ha confirmado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, incidiendo en que el hombre presentaba antecedentes personales considerados factores de especial de riesgo contemplados en el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026.

En contexto, desde el inicio de la temporada y según los últimos datos disponibles, se han registrado 1.081 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 747 se atendieron en atención primaria y 334 en atención hospitalaria. Además, se han registrado 18 casos de golpes de calor en la comunidad, todos requirieron ingreso hospitalario, siete aún permanecen ingresados, y cinco han fallecido.

Cabe mencionar que el el pasado 9 de julio falleció una mujer de 59 años en Sevilla, el 8 de julio falleció un hombre de 48 años en Sevilla, el pasado 3 de julio una mujer de 71 años en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y el 23 de junio un vecino de Almería de 68 años.

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