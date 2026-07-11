Muere un joven de 17 años atropellado en plena A-1 en Madrid

Los detalles El suceso, que está investigando la Guardia Civil, ha ocurrido a las 5:15 horas. El Summa 112 le ha practicado maniobras de reanimación a su llegada, pero finalmente ha confirmado el fallecimiento.

Un joven de 17 años ha fallecido tras ser atropellado por un turismo en la autovía A-1, según informó Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. El accidente ocurrió a las 5:15 horas y está siendo investigado por la Guardia Civil. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el Summa 112, el fallecimiento fue confirmado. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 26,5 de la autovía, en dirección a la salida por San Sebastián de los Reyes. El psicólogo de guardia asistió al conductor del vehículo involucrado y a los acompañantes de la víctima.

Un joven de 17 años ha fallecido en la mañana de este sábado tras ser atropellado por un turismo en la autovía A-1, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El suceso, que está investigando la Guardia Civil, ha ocurrido a las 5:15 horas. El Summa 112 le ha practicado maniobras de reanimación a su llegada, pero finalmente ha confirmado el fallecimiento.

El accidente se ha producido en el kilómetro 26,5, en el sentido a la salida a su paso por San Sebastián de los Reyes, señala Emergencias.

El psicólogo de guardia ha asistido al conductor del turismo involucrado y a los acompañantes de la víctima.

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