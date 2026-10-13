Ahora

Incendio mortal

Muere un hombre de 95 años en el incendio de un piso en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona

Los detalles El suceso ha tenido lugar en la calle Portbou, en el distrito de Sants-Montjuïc. Los Bombers de Barcelona han recibido aviso del suceso poco después de las 18 horas y han enviado al lugar ocho dotaciones

Muere un hombre de 95 años en el incendio de un piso en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre de 95 años ha muerto este martes por la tarde en el incendio de un piso en la calle Portbou, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.

Los Bombers de Barcelona han recibido aviso del suceso poco después de las 18 horas y han enviado al lugar ocho dotaciones, que han dado el fuego por extinguido a las 18.33 horas.

También han acudido varias dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y de la Guardia Urbana, así como de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Felipe VI advierte en Ceuta de que la soberanía española es "indiscutible" y pide "buena fe" a Marruecos: "Quienes entraron irregularmente deben regresar"
  2. Ada Colau pide diálogo a Podemos y ERC para una "candidatura única de izquierdas": "Debemos movernos de nuestras posiciones"
  3. Pedraz imputa al exjuez Luis Sáenz de Tejada en la causa de las cloacas del PSOE y le atribuye organización criminal
  4. Menores con simbología fascista y llenos de odio: qué hay detrás de los jóvenes que intentaron reventar la acampada de Sol
  5. Dimiten los 12 concejales del PP de Algeciras que pedían la dimisión de Landaluce tras las denuncias por agresión sexual
  6. La operación a León XIV para extirparle un nódulo pulmonar termina con éxito y vuelve a la habitación del hospital