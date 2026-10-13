Muere un hombre de 95 años en el incendio de un piso en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona

Los detalles El suceso ha tenido lugar en la calle Portbou, en el distrito de Sants-Montjuïc. Los Bombers de Barcelona han recibido aviso del suceso poco después de las 18 horas y han enviado al lugar ocho dotaciones

Un hombre de 95 años falleció este martes por la tarde en un incendio ocurrido en un piso de la calle Portbou, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. Los Bombers de Barcelona recibieron el aviso poco después de las 18 horas y enviaron ocho dotaciones al lugar, logrando extinguir el fuego a las 18.33 horas. Además, varias dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra acudieron al lugar, siendo estos últimos quienes se han hecho cargo de la investigación del incidente. Sigue la actualidad en laSexta para más información.

Un hombre de 95 años ha muerto este martes por la tarde en el incendio de un piso en la calle Portbou, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.

Los Bombers de Barcelona han recibido aviso del suceso poco después de las 18 horas y han enviado al lugar ocho dotaciones, que han dado el fuego por extinguido a las 18.33 horas.

También han acudido varias dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y de la Guardia Urbana, así como de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación.

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