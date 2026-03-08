Muere atropellado por un autobús después de liarse a hachazos contra el conductor en Chauchina, Granada

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.

Los detalles El autor de los hechos se acerco al vehículo y comenzó a provocarle daños con el arma, así como lesiones al propio piloto de 55 años, el cual ha tenido que ser trasladado a un hospital por los servicios sanitarios.

Un hombre de 28 años falleció en Chauchina, Granada, tras un altercado en el que atacó con un hacha a un autobús y al conductor de 55 años, quien resultó herido y fue trasladado al hospital. El incidente ocurrió el sábado por la noche en la calle Carrera de la Virgen. La Guardia Civil, informada por el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos. El agresor murió tras ser atropellado, y se investiga si su muerte fue accidental o intencionada. Las autoridades continúan trabajando para obtener más detalles sobre el suceso.

Un hombre de 28 años murió este sábado en el término municipal granadino de Chauchina tras protagonizar un altercado con hacha en mano en el que también resultó herido un conductor de autobús. Por este motivo, la Guardia Civil ha abierto una investigación acerca del suceso.

Así lo han informado fuentes del instituto armado a Europa Press. Según las primeras informaciones, los hechos tuvieron lugar en la noche del sábado, alrededor de las 23:30 horas en la calle Carrera de la Virgen.

La Benemérita recibió un aviso por parte del Servicio de Emergencias 112 Andalucía informando de un agresión por parte de un varón -de 28 años de edad, según ha indicado el 112 a esta agencia-, que portaba un hacha.

El autor de los hechos se acerco a un autobús que circulaba por dicha zona y comenzó a provocar daños al vehículo con el arma, así como lesiones al propio conductor de 55 años de edad, el cual ha tenido que ser trasladado a un hospital por los servicios sanitarios.

Posteriormente, el joven falleció tras sufrir un atropello, aunque la Guardia Civil continúa investigando los hechos para esclarecer si la muerte ha sido de forma accidental o si pudo existir una intención autolítica por parte de la víctima.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.