Los Bombers localizan el cadáver del conductor desaparecido en el río Mogent

Los Bombers de la Generalitat de Cataluña han hallado el cuerpo sin vida del conductor desaparecido el viernes en el río Mogent, Llinars del Vallès, Barcelona. El cadáver fue encontrado a 400 metros de donde se localizó la furgoneta anegada en la riera Giola, afectada por un temporal en Cataluña. Desde el viernes, un amplio dispositivo de búsqueda se activó, incluyendo helicópteros, drones, perros de la unidad canina y submarinistas. La búsqueda se extendió hasta el domingo, revisando el lecho del río desde donde el vehículo fue arrastrado hasta cinco kilómetros aguas abajo. Inicialmente, solo se encontraron piezas de ropa en el vehículo.

La disminución del caudal del río y la reducción de la lámina de agua ha facilitado este domingo las labores de rastreo y ha permitido intensificar la búsqueda en la orilla, y sobre las 11.34 un equipo de Bomberos ha visualizado un cuerpo entre la vegetación del meandro del río.

Desde este viernes, efectivos de Bombers activaron un gran dispositivo de búsqueda en el que activaron sus medios áereos (MAER), que contó con un helicóptero operando en un radio de 30 kilómetros hasta llegar al mar en la zona del Besòs (Barcelona), donde desemboca el río.

Así, la búsqueda se ha extendido hasta este domingo, en la que han participado una veintena de dotaciones, entre ellas unidades subacuáticas, el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), drones y perros de la unidad canina.

Además, un grupo de submarinistas del cuerpo de Bombers de Barcelona se unió al dispositivo. Concretamente, estos efectivos revisaron los dos lechos entre la desembocadura hasta la carretera C-31.

El operativo se ha llevado a cabo por el lecho del río, revisando márgenes y puntos vulnerables, desde el punto donde fue arrastrado el vehículo hasta cinco kilómetros aguas abajo. Los Bomberos recibieron el aviso a las 14:32 horas de este viernes y tras acceder al interior del vehículo, anegado en medio de la riera, no localizaron a nadie en su interior.

En un principio, lo único que hallaron fueron piezas de ropa: "No hemos encontrado ningún indicio que nos indique que la persona puede estar en el tramo del río", explicó el subinspector del cuerpo, Héctor Serrat. De hecho, situó como posibilidad que el fallecido fuera arrastrado hasta el mar ya que el nivel del agua bajó con "mucha intensidad", si bien la furgoneta fue arrastrada 1,5 kilómetros.

