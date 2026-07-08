Muere ahogada una niña de seis años en una piscina de Balaguer (Lleida)

Los detalles Emergencias recibió el aviso a las 19:58 horas y movilizó a tres ambulancias y a un equipo de psicólogos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la menor.

Una niña de seis años falleció ahogada en la piscina del complejo deportivo del barrio del Secà de Balaguer, en Lleida. Emergencias recibió el aviso a las 19:58 horas, pero a pesar de la rápida intervención de socorristas y servicios médicos, no se pudo salvar su vida. Este trágico suceso representa la cuarta muerte en piscinas catalanas desde el inicio de la temporada de baños el 15 de junio. El Ayuntamiento de Balaguer ha decretado un día de luto y ha suspendido actividades, aunque las escuelas de verano y piscinas seguirán abiertas. Los Mossos d'Esquadra investigan el incidente, mientras el consistorio expresa su pésame y pide respeto para la familia.

Una menor de seis años ha muerto este martes por la tarde al ahogarse en la piscina del complejo deportivo del barrio del secà de Balaguer, en la comarca de Noguera (Lleida).

Emergencias recibió el aviso a las 19:58 horas y movilizó a tres ambulancias y a un equipo de psicólogos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la menor.

El Govern ha recordado que se trata de la cuarta víctima mortal que se registra en las piscinas catalanas desde que comenzase la campaña de baño el pasado 15 de junio, así como que es la primera que ocurre en la provincia de Lleida.

Asimismo, se ha atendido a una veintena de personas que han resultado heridas en ahogamientos en piscinas de la comunidad catalana desde el pasado 15 de junio, en su mayoría niños.

El Ejecutivo catalán, por otra parte, ha recordado que durante la campaña de baños de 2025 se registraron cuatro ahogamientos mortales en piscinas catalanas, lo que supone la misma cifra en apenas tres semanas desde el inicio de la temporada.

Del mismo modo, desde Protección Civil han recordado la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas y aguas interiores durante el verano, así como han indicado que en el caso de observar un posible ahogamiento se avise al servicio de socorrismo pertinente o se llame al teléfono 112.

El Ayuntamiento de Balaguer decreta día de luto por la muerte de la menor

El Ayuntamiento de Balaguer (Lleida) ha suspendido este miércoles todas las actividades y ha decretado un día de luto por la muerte de una niña de 6 años, ahogada en la piscina municipal el martes por la tarde.

Las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta, aunque las escuelas de verano estarán abiertas, por su función social para las familias, y también las piscinas, debido a la ola de calor de estos días.

El ayuntamiento en la ciudad, que ha convocado un minuto de silencio a las 18.00 horas, considera que estas instalaciones siguen prestando un servicio esencial como refugio climático para la ciudadanía.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre la muerte de la menor que, según el ayuntamiento, fue localizada dentro del agua a las 19.45 horas e inmediatamente atendida por personal de vigilancia y usuarios de la instalación.

"De forma inmediata, los dos socorristas presentes iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, con la colaboración de otras personas presentes en el recinto, hasta la llegada de los servicios de emergencias sanitarias, que continuaron con las tareas de asistencia. A pesar de todos los esfuerzos realizados, no se pudo salvar la vida de la menor", señala el ayuntamiento en un comunicado.

El consistorio ha expresado el más sentido pésame y todo su afecto a la familia, a sus seres queridos y a todas las personas afectadas por esta trágica pérdida y ha agradecido la rápida actuación de los socorristas, de los servicios de emergencia y de las personas usuarias, que colaboraron en los primeros momentos del incidente.

El ayuntamiento ha pedido "el máximo respeto hacia la familia de la menor en estos momentos de profundo dolor" y ha recordado que los hechos se encuentran bajo la investigación de los cuerpos competentes, a los que se prestará toda la colaboración necesaria

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido