Detenido un hombre en Ordes (A Coruña) por un delito continuado de incendio forestal intencionado

Un incendio forestal en la zona del municipio de Ponteceso (A Coruña)

Los detalles La investigación criminal se inició a principios de este mes tras registrarse una sucesión de incendios forestales en las inmediaciones del núcleo rural de Cestaños.

Un hombre de Ordes (A Coruña) fue detenido por presuntos incendios forestales intencionados, tras una serie de fuegos en Cestaños. La Guardia Civil inició la investigación al notar la proximidad temporal y geográfica de los incendios, y estableció un dispositivo de vigilancia. El 4 de julio, detectaron movimientos sospechosos y, tras la aparición de dos focos de fuego, arrestaron al sospechoso en flagrante delito. En su domicilio, hallaron pruebas vinculadas a los incendios, como combustible y un encendedor. La operación, denominada Antorchados, fue realizada por equipos de la Guardia Civil y agentes medioambientales, en una zona de alto riesgo de incendio.

Un hombre de Ordes (A Coruña) ha sido detenido por la presunta comisión de un delito continuado de incendio forestal intencionado y el tribunal de instancia de Ordes (A Coruña), donde reside, ha decretado su ingreso en prisión provisional. La investigación criminal, señala este miércoles un comunicado de la Guardia Civil, se inició a principios de este mes tras registrarse una sucesión de incendios forestales en las inmediaciones del núcleo rural de Cestaños.

La marcada proximidad temporal y geográfica de los distintos focos, sumada a las primeras valoraciones de la inspección ocular realizadas sobre el terreno, hizo sospechar a los investigadores que los hechos respondían a una misma acción deliberada e intencionada. Así, ante la persistencia de los fuegos y el grave riesgo para los residentes y las edificaciones de la zona, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia adaptado a las condiciones del terreno para identificar al responsable.

Durante el despliegue del operativo en la mañana del pasado 4 de julio, detectaron movimientos anómalos en una masa forestal cercana al escenario de los fuegos de días anteriores.

Escasos momentos después se declaró un primer foco que pudo ser atajado con rapidez gracias a la observación directa de los componentes del dispositivo y a la pronta intervención de medios de extinción y agentes medioambientales que permanecían en la zona.

A continuación, el sospechoso se desplazó hacia otra masa forestal colindante donde, pocos minutos más tarde, se originó un segundo foco de fuego. Esta secuencia de los hechos permitió a las patrullas policiales intervenir de manera inmediata y flagrante, procediendo a la detención del presunto autor en el propio escenario.

Seguidamente, efectivos de la Guardia Civil practicaron un registro en el domicilio del sospechoso, donde localizaron e intervinieron diversos efectos directamente vinculados con la actividad ilícita investigada.

Entre el material incautado había un recipiente con combustible, un caldero empleado para el transporte de material vegetal seco y un encendedor. Asimismo, se comprobó la existencia de un reguero de una sustancia que comunicaba el almacén de combustible con las inmediaciones del punto de inicio del segundo incendio, vestigio plenamente coincidente con los datos recabados en la inspección ocular.

La confluencia de indicios y las valoraciones efectuadas por los agentes medioambientales, indica la nota, permitieron determinar una actividad incendiaria continuada, descartando que los focos respondieran a reproducciones fortuitas de siniestros anteriores.

Los hechos se agravaron al producirse en una zona de interfaz urbano-forestal, encontrándose el foco más próximo a tan solo 37 metros de una vivienda y el resto de edificaciones dentro de un radio aproximado de 200 metros, coincidiendo además con un episodio de elevadas temperaturas y un Índice de Riesgo Diario de Incendio Forestal (IRDI) clasificado como alto.

La actuación, desarrollada en el marco de la operación Antorchados, fue llevada a cabo de manera conjunta por el equipo ROCA de la Compañía de Santiago de Compostela y el equipo Seprona de Milladoiro, contando con el apoyo del Puesto de Ordes y la coordinación de la Uprona de la Comandancia de A Coruña, además de la colaboración técnica de los Agentes Medioambientales del Distrito Forestal III (Santiago-Meseta Interior).

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