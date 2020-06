El Consejo de Ministros aplaza la aprobación (prevista inicialmente para la reunión de este martes) del Plan Renove 2020, una ayuda de 250 millones de euros para la renovación del parque automovilístico español y que los consumidores ya pueden solicitar desde el pasado 16 de junio.

Pero, ¿qué tipo de ayuda te corresponde? A través de cuatro preguntas, la calculadora del Plan Renove 2020 te indica el importe de la subvención que te corresponde teniendo en cuenta qué tipo de comprador eres, qué vehículo quieres comprar, su etiqueta ambiental y cuánto consume. Solamente tienes que introducir los datos para hacer el cálculo:

No obstante, el Gobierno establece unos requisitos báscicos para acceder a la ayuda, como que el coche no supere un precio determinado, que te deshagas de un vehículo de al menos 10 años y que este no supere los 120 g/km de CO2. La etiqueta ambiental y su eficiencia energética, también son claves para obtener la subvención.

Cómo utilizar la calculadora del Plan Renove 2020: paso a paso

A continuación, te detallamos las preguntas que utiliza la calculadora del Plan Renove 2020 para averiguar la ayuda que te corresponde. Ya sabes, tú solamente tienes que introducir los datos y la calculadora te indicará el importe de la subvención para cambiar tu coche.

¿Eres particular, autónomo, Pyme o una gran empresa?

Es la primera pregunta que tendrás que contestar para calcular la ayuda que te corresponde, ya que esta varía en función de que seas un particular, una Pyme o una gran empresa. Además, en caso de ser un particular el importe se incrementa en 500 euros para las personas con movilidad reducida, para las que cobren menos de 1.500 euros al mes y para aquellas que tengan una renta inferior al percentil 40 de renta (este dato concreto todavía no se ha especificado, se hará en una futura orden del BOE, según explican a laSexta.com desde el Ministerio de Industria).

¿Un turismo o una furgoneta?

A continuación deberás detallar qué clase de vehículo quieres comprar. Es importante porque las cuantías del plan son diferentes dependiendo de si es un turismo o una furgoneta de más o de menos de 2.500 kilos. Aunque no todos ellos tendrán la misma ayuda, sino que dependerá del tipo de etiqueta ambiental que tenga ese coche o furgoneta. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de distintivo ambiental va a tener tu nuevo coche?

La ayuda depende de la etiqueta ambiental una furgoneta?

Como ya hemos explicado, saber qué tipo de distintivo ambiental va a tener el vehículo que deseas adquirir es esencial para determinar el importe de la ayuda. Las ayudas del Plan Renove son mayores en aquellos vehículos que tienen un menor impacto medioambiental, pero también varían dependiendo del tipo de comprador que eres.

Si eres particular o autónomo las ayudas oscilan entre los 4.000 y los 400 euros; entre 3.200 y 350 euros si eres una Pyme y, en caso de ser una gran empresa, la cantidad varía entre los 2.800 y 300 euros.

El objetivo de este plan de ayudas es facilitar la sustitución de vehículos antiguos y contaminantes por vehículos más limpios, por eso las cuantías más altas son para la adquisición de vehículos CERO, que son aquellos que menos impacto medioambiental tienen, mientras que las ayudas más bajas son para los de distintivo ambiental C y etiqueta energética B.

Si compras un turismo, ¿qué tipo de etiqueta energética tiene?

Y todavía hay una consideración más si tu intención es comprar un turismo: el tipo de etiqueta energética con la que está catalogado: ¿A o B?. Esta distinción, al igual que la de las calderas o electrodomésticos, está marcada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y establece 7 niveles (de la A a la G) de eficiencia según la cantidad de combustible que consumen.

La etiqueta A la tienen todos aquellos vehículos que tienen un consumo medio de menos del 25%, es decir, que consumen una cuarta parte de carburante menos que la media de vehículos existentes. Los vehículos con etiqueta B tienen un consumo medio de entre un 15% y un 25% menor que la media.

En caso de que seas un particular o autónomo y quieras adquirir un coche ECO, la ayuda es de 1.000 euros si el coche tiene la etiqueta energética A, pero desciende a 600 euros si la etiqueta es la B. También se produce un descenso en la ayuda cuando el vehículo es C: si la etiqueta energética es A la cantidad es de 800 euros, mientras que cuando es B baja a la mitad.

Para las Pymes, en caso de querer comprar un vehículo ECO: si es A recibirán una ayuda de 800 euros, mientras que si es B el importe desciende a 500 euros; y si el vehículo tiene distintivo ambiental C, la ayuda es de 650 euros con la etiqueta A y 350 en caso de la B.

Si una gran empresa quiere sustituir su coche por uno ECO, la ayuda varía entre 700 euros (con etiqueta A) y 450 euros (con etiqueta B); en caso de querer comprar un vehículo C, si es A la cuantía sería de 550 euros, mientras que con un consumo B descendería a 300 euros.

La ayuda del concesionario: obligatoria

Además, de forma automática, la calculadora del Plan Renove 2020 te suma la ayuda obligatoria que debe hacer el concesionario en el que compras el coche: el mismo importe de la ayuda estatal que te corresponde. Es decir, si por tus requisitos, la ayuda para cambiar de vehículo es de 1.200 euros, la calculadora le sumará otros 1.200 euros de forma automática; por lo que podrás ver el total que te ahorrarás al sustituir tu vehículo.

Eso sí, esta cantidad no es igual para todos, los coches con etiqueta CERO son la excepción y este descuento del concesionario será siempre de 1.000 euros.