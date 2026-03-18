Mouliaá reconoce sentirse cada vez más "orgullosa" de haber denunciado a Errejón: "Prefiero hablar y que me entierren viva, a callarme"
¿Qué ha dicho? La actriz ha defendido que ella "no ha mentido", asegurando que conoce a más de 10 mujeres que relatan haber vivido "experiencias similares" con Íñigo Errejón.
Elisa Mouliaá ha expresado su orgullo por denunciar a Íñigo Errejón por abuso sexual, a pesar de la exposición mediática y las críticas. En una entrevista con El País, afirmó tener la conciencia tranquila y estar decidida a seguir el proceso judicial, a pesar de que la Fiscalía no acusará a Errejón. Mouliaá destacó que su exposición mediática ha sido una trampa, ya que hablar o callar siempre la perjudica. Ha donado 54.000 euros de entrevistas a una ONG para apoyar a mujeres en situaciones vulnerables. Además, ha conversado con más de 10 mujeres con experiencias similares y aconseja denunciar anónimamente para evitar acoso.
Elisa Mouliaá ha dejado claro que cada día se siente "más orgullosa" de haber decidido denunciar a Íñigo Errejón por abuso sexual pese a la exposición mediática y las críticas que ha recibido desde entonces.
"Tengo la conciencia tranquila. Me acuesto sabiendo que hice lo que tenía que hacer. Cada día que pasa y cada paso del proceso judicial me reafirma en la decisión que tomé", ha confesado en una entrevista que ha concedido a El País.
Sobre las críticas recibidas por esta exposición mediática que ha tenido, la actriz ha reconocido que entiende que no le puede caer bien a todo el mundo. "No te tiene que caer bien una víctima, pero prefiero hablar y que me entierren viva, a callarme", ha destacado.
De esta forma, aunque hubo un momento en el que quiso retirarse del proceso por agresión sexual contra el exlíder de Podemos, ahora asegura que está decidida a llegar hasta el final después de que se anunciase que la Fiscalía no iba a acusar a Errejón.
"La Fiscalía se contradice a sí misma, porque en el primer escrito sí que le acusa, y pidió que se le procesara. Después, pidió la absolución. Me pareció muy ruin. Una cosa es no acusar y otra cosa es decir que hubo consentimiento cuando yo he presentado tantas pruebas y testimonios que apuntan a lo contrario. Parece que si no tienes un vídeo donde te están violando directamente, no sirve para nada", ha destacado a dicho medio.
La actriz ha reconocido que cuando se retiró del proceso, de forma momentánea, sintió alivio porque el juez ya le había procesado, destacando que tomó esta decisión porque quería demostrar que no quería dinero. Sin embargo, ha admitido que nunca se imaginó que la Fiscalía iba a a hacer un escrito de absolución. "Ahora voy a seguir hasta el final", ha asegurado.
"Yo no he mentido"
Mouliaá ha insistido en que, aunque puede ser que a veces haya sido "torpe", ella "no ha mentido". "No tengo nada que ocultar. Una cosa es ser imperfecta y otra mentir. Y yo no he mentido", ha recalcado.
Durante esta entrevista también ha hablado sobre su exposición mediática y si esto ha podido perjudicarle. Mouliaá ha indicado que ella lo único que ha hecho ha sido contestar a los medios que le buscaban y desmentir bulos. "Si hablas, eres una exagerada. Si callas, es porque mientes. Si te equivocas en algo, eres una loca. Es una trampa constante", ha señalado.
De esta forma, cree que hay un mensaje peligroso en todo esto que es que se está utilizando su caso para "domesticar y asustar a las mujeres para que no se atrevan a denunciar a sus acosadores".
Respecto a las acusaciones de haberse lucrado con su dolor cobrando por su testimonio, Mouliaá ha señalado que algunos medios han generado mucho contenido con su caso y lo mínimo que podía existir es "una compensación" por su tiempo.
"Estos procesos judiciales cuestan mucho dinero. Con las entrevistas percibí 54.000 euros", ha explicado, asegurando que se donó todo a una ONG vinculada a Safe Home, un proyecto de negocio que ella está desarrollando con el que busca ayudar a mujeres víctimas de violencia.
Sin embargo, ha aclarado que esta donación no es para financiar su negocio. "Es una ONG externa que colabora con el proyecto social. El dinero está destinado a apoyar a mujeres en situaciones vulnerables, darles acogida, alta en seguridad social, formación y trabajo".
"He hablado con más de 10 mujeres que relatan experiencias similares"
La actriz ha asegurado que ella ha llegado a hablar con más de 10 mujeres que relatan experiencias similares. "Todas compartimos patrones muy parecidos: mujeres muy empáticas, resilientes, con historias de vida complejas y a las que es más fácil manipular emocionalmente", ha indicado.
Un momento que ha aprovechado para señalar que, a una amiga que quisiese denunciar, le aconsejaría que, si existe la posibilidad, lo haga "de forma anónima o con protección", porque el nivel de "exposición, acoso y descrédito que puedes sufrir es enorme".
