Los Mossos investigan una agresión sexual a una mujer en el centro de Mataró, Barcelona

Imagen de archivo de un vehículo de los Mossos d’Esquadra

Los Mossos d'Esquadra están investigando una agresión sexual a una mujer en el centro de Mataró, Barcelona, ocurrida el pasado viernes al mediodía. La víctima, que es mayor de edad, presentó una denuncia en una comisaría de los Mossos, lo que ha llevado a la apertura de una investigación para identificar al responsable o responsables del ataque. Según TVMataró y fuentes policiales confirmadas por EFE, el incidente tuvo lugar alrededor de las 12:00 horas cerca de la calle Concepció, en el centro histórico de Mataró.

