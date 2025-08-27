Ahora

Violencia machista

Los Mossos investigan una agresión sexual a una mujer en el centro de Mataró, Barcelona

Imagen de archivo de un vehículo de los Mossos d’EsquadraImagen de archivo de un vehículo de los Mossos d’EsquadraEuropa Press
Los Mossosd'Esquadra investigan una agresión sexual a una mujer en el centro de Mataró (Barcelona) el pasado viernes al mediodía.

Según ha adelantado TVMataró y han confirmado a EFE fuentes policiales, la víctima, mayor de edad, ha interpuesto una denuncia en una comisaría de los Mossosd'Esquadra, que han abierto una investigación para tratar de localizar al autor o autores de la agresión sexual.

Los hechos que se investigan ocurrieron el pasado viernes, hacia las 12.00 horas del mediodía, cerca de la calle Concepció, en pleno centro histórico de Mataró.

Noticia en ampliación...

