Miedo extendido, gran cobertura mediática y pocas pruebas: así fue 'el paso' de Jack el Destripador por Galicia

Jack el Destripador, uno de los asesinos más famosos de la historia, y sobre quien se han escrito miles de artículos y rodado cientos de películas, pudo haber pasado algunos meses en Galicia a finales del siglo XIX. Así lo recogió la prensa de la época, que alertó de su presencia en un momento en el que las conexiones marítimas entre Ferrol e Inglaterra eran mucho más frecuentes.

Fue el 18 de enero de 1889 cuando el nombre de Jack el Destripador aterrizó en A Coruña, no porque hubiese crímenes confirmados, sino por la desaparición de dos chicas de 10 y 17 años. Tan solo habían pasado dos meses del último asesinato del criminal en Londres y la prensa británica no tardó en hacerse eco de la noticia. "Lo cual se atribuye a Jack el Destripador, quien ha escrito a las autoridades anunciando su llegada", informó el 'Daily Telegraph'.

El miedo se extendió rápidamente por ciudades como Ferrol, Santiago de Compostela, Betanzos u Ourense y se produjeron avisos, denuncias y supuestos avistamientos. En ese sentido, el clima de tensión llegó al punto de que la gente tenía miedo de salir a la calle por las noches, pero en gran medida el temor estaba influenciado por la cobertura mediática que se produjo.

Lo cierto es que no hubo indicios de violencia ni pruebas concluyentes, de hecho, las chicas desaparecidas regresaron pocos días después. No obstante, los historiadores señalan que no resulta tan descabellada la presencia del asesino en nuestro país, puesto que a finales del siglo XIX las conexiones marítimas entre Londres y Ferrol eran constantes. "Se ha escrito muchísimo sobre la presencia de Jack el Destripador en ciudades como Barcelona, Ferrol, Coruña", ha señalado la librera Sheila Dorrego.

Con todo, la historia se diluyó como casi todo lo que rodea al asesino al que se le atribuyen cinco asesinatos y cuya identidad sigue siendo un misterio.

