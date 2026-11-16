Los Mossos y la Guardia Urbana desalojan la acampada por la vivienda de Barcelona

Desalojo de la acampada por la vivienda de Barcelona, en Barcelona

Los detalles La actuación policial se ha saldado con cerca de 80 identificaciones y sin que se hayan interpuesto denuncias. La Acampada Habitatge Catalunya denuncia que han sido desalojados de manera "ilegal, sin previo aviso y sin mediación".

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y de la BRIMO de los Mossos d'Esquadra desalojaron la acampada por la vivienda en Plaza Cataluña, establecida desde el 29 de septiembre. La Acampada Habitatge Catalunya denunció el desalojo como "ilegal, sin previo aviso y sin mediación", y afirmó que la decisión fue de un regidor, no del alcalde. Un documento muestra que la orden fue firmada por Jordi Valls Riera, regidor del distrito de L'Eixample. Betevé confirmó que varios furgones policiales rodearon la plaza y establecieron un perímetro. La operación dejó 80 identificaciones sin denuncias, y el área fue limpiada posteriormente.

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, junto con efectivos del Área de Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra, han desalojado este lunes de madrugada la acampada por la vivienda que estaba instalada en la Plaza de Cataluña de la Ciudad Condal desde el pasado 29 de septiembre.

Así lo ha comunicado en sus redes sociales la Acampada Habitatge Catalunya, que también ha denunciado que han sido desalojados de manera "ilegal, sin previo aviso y sin mediación".

Asimismo, una portavoz ha señalado que la Guardia Urbana ha actuado "bajo la decisión de un regidor, no bajo la decisión del alcalde" y ha reclamado la intervención de "la figura de mediación" para poder ser desalojados. En este sentido, la cuenta oficial de la acampada ha difundido un documento en el que se puede ver la orden de desalojo, firmada por el regidor del distrito de L'Eixample, Jordi Valls Riera.

Por otra parte, según ha confirmado Betevé, varios furgones policiales han rodeado la plaza, han cortado todos los accesos al tráfico y han establecido un perímetro que ha rodeado la acampada. Una vez desplegado el dispositivo, los agentes han accedido al interior de la acampada y han pedido a los manifestantes que recogiesen sus enseres y se marcharan.

La actuación policial se ha saldado con cerca de 80 identificaciones y sin que se hayan interpuesto denuncias. Posteriormente, operarios del servicio de limpieza han terminado de sacar el material y limpiar la zona.

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