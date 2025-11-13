De La Moraleja a Torreblanca: 186.000 euros al año separan al barrio más rico del más pobre de España

Los detalles En la zona madrileña solo viven 1.600 personas y cuentan con una renta media por persona de 196.000 euros, mientras que en el vecindario sevillano, donde habitan 30.000, la renta es de 11.000.

El barrio de La Moraleja en Madrid se ha consolidado como el más rico de España, con una renta media de 196.000 euros por persona, mientras que Torreblanca en Sevilla es el más empobrecido, con solo 11.000 euros. Esta diferencia de 186.000 euros al año evidencia una gran desigualdad. En Torreblanca, los residentes enfrentan problemas como la falta de transporte público adecuado y escasa seguridad, lo que contrasta con La Moraleja, donde hay sistemas de seguridad privados y servicios de calidad. Los vecinos de La Moraleja describen su entorno como tranquilo y educado, mientras que en Torreblanca se viven situaciones de necesidad extrema.

El madrileño barrio de La Moraleja se ha convertido en el más rico de España mientras que el de Torreblanca, en Sevilla, se corona como el más empobrecido: 186.000 euros al año separan a los vecinos en un contexto de desigualdad absoluto.

Tal y como ha podido comprobar Más Vale Tarde adentrándose en su calles, la renta media por persona en La Moraleja, donde tan solo viven 1.600 personas, es de 196.000 euros y en Torreblanca, donde habitan 30.000, de 11.000 euros.

"Ya no piden dinero, ya te dicen '¿me puedes comprar?'. El portero de mi casa me ha llamado para decirme que si tenía algo para darle porque no podía dar nada que desayunar a sus hijos. Además, solo tenemos dos líneas de autobuses que ni llegan al centro de salud", revela una vecina del barrio sevillano.

Desigualdades en todos los ámbitos

A su vez, señala la poca seguridad con la que cuentan los ciudadanos: "Delante de donde vivo hay un colegio. Ahora se dedican a hacer fogatas. Policía por aquí... es raro", añade.

Mientras, vecinos de La Moraleja explican que cuentan con sistemas propios de seguridad y que siempre hay patrullas "dando vueltas" por sus calles. Asimismo, hay varios colegios internacionales e incluso centros de salud.

Para algunas ciudadanas de la zona madrileña, su barrio es "normal", "maravilloso" y "tranquilo": "De personas normales y bien educadas".

