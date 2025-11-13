Buscan a Tomás Rodríguez, el 'Rambo de Tineo', en las montañas de La Llaneza, Asturias

El contexto Tomás Rodríguez saltó a los medios en septiembre de 2011, cuando protagonizó una larga huida en la zona montañosa de Tineo, que se prolongó durante más de 50 días, tras matar a su hermano.

La Guardia Civil y los Bomberos de Asturias buscan a Tomás Rodríguez, conocido como el Rambo de Tineo, desaparecido desde finales de octubre. Tomasín, como lo llaman, se hizo famoso en 2011 tras huir más de 50 días por las montañas de Tineo después de matar a su hermano. Fue capturado y condenado a seis años de cárcel por homicidio con atenuantes. Liberado en 2017, regresó a La Llaneza. Su familia denunció su desaparición, y ahora un dispositivo con geolocalización, drones y perros, que incluye a Cruz Roja y voluntarios, rastrea la zona alta de La Llaneza.

Un amplio dispositivo de la Guardia Civil y los Bomberos de Asturias busca desde este martes en las montañas de La Llaneza a Tomás Rodríguez, conocido como Tomasín y bautizado por los medios como el Rambo de Tineo después de que en septiembre de 2011 protagonizara una huida de más de 50 días escondido en el monte tras matar a su hermano.

La familia de Tomasín dio la voz de alarma, preocupada por no tener noticias suyas desde finales de octubre. Tomás Rodríguez saltó a los medios en septiembre de 2011, cuando protagonizó una larga huida en la zona montañosa de Tineo, en el suroccidente asturiano, que se prolongó durante más de 50 días tras matar a su hermano.

Tras su captura por agentes de la Guardia Civil en la noche del 29 de octubre de 2011 sin que ofreciera resistencia, fue juzgado y condenado a una pena de seis años de cárcel por un delito de homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa y la atenuante de alteración psíquica.

Salió de la cárcel en octubre de 2017 y regresó a la aldea de La Llaneza. Su familia decidió denunciar ese martes su desaparición tras no tener noticias de él desde finales de octubre último y ahora se le busca por la misma zona en la que protagonizó su huida.

El personal que participa en el dispositivo, que estará geolocalizado en todo momento debido a la complicada orografía de la zona, centrará las labores de rastreo en la zona alta de La Llaneza, después de que se le buscara sin éxito por los alrededores del núcleo rural tinetense.

En el dispositivo participan los Bomberos de Asturias, la Guardia Civil, Cruz Roja, Medio Natural y voluntarios, en un dispositivo en el que se emplearán drones y perros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.