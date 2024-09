En los próximos días, Mora de Rubielos (Teruel) recibirá a 110 migrantes procedentes de Canarias procedentes en su mayoría de Mali y en proceso de asilo. La localidad apenas cuenta con 1.500 habitantes y reciben mucho turismo, por lo que esperan que estas personas puedan ayudarles con su trabajo.

No obstante, esta decisión no ha gustado a todo el mundo, provocando la dimisión del teniente de alcalde, Rafael Vicente (PAR). "No todo el mundo va a estar a favor porque hay muchos tipos de pensamientos", comenta una de las vecinas.

No obstante, entre los vecinos también se cree que los migrantes podrán ayudar al pueblo, ya que "hay bastante trabajo". El alcalde de Mora de Rubielos, Hugo Arquímedes Ríos, asegura que el pueblo espera que "se dediquen al sector primario", aunque en realidad, como confiesa, "se pueden dedicar a cualquier cosa".

Esta semana, otros 100 refugiados llegaban a Monterroso, en Lugo. Los migrantes se alojarán en un hotel durante entre dos y cuatro meses, donde recibirán talleres para su inserción en el mercado laboral. Los vecinos defienden que todo el mundo merece tener oportunidades.