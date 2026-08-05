Cuándo usar las gafas o cómo fotografiar el fenómeno: las claves para disfrutar del eclipse con seguridad en todas partes

Los detalles El eclipse no se verá de la misma forma en toda la península. Mientras que en algunos lugares será total, en otros solo parcial, por lo que deberán usarse las gafas protectoras todo el tiempo.

El eclipse del 12 de agosto no se verá igual en toda España, por lo que las medidas de protección varían según la ubicación. Es crucial usar gafas de protección, que solo podrán quitarse en el momento de la totalidad del eclipse, según José Ángel Docobo, catedrático de Astronomía. En zonas donde el eclipse sea parcial o anular, las gafas deben mantenerse puestas. Durante la totalidad, el cielo se oscurecerá, creando un espectáculo único. Es recomendable llevar abrigo, ya que la temperatura puede descender. Para fotografiar el eclipse, es necesario un filtro solar en la cámara, y quienes usen cámaras réflex deben usar gafas protectoras. Muchas personas viajarán para experimentar este fenómeno en su totalidad.

El eclipse del próximo 12 de agosto no se verá igual en toda España, por lo que cambian las medidas de protección, según dónde se encuentre cada uno. Lo primero y más importante es el uso de las gafas de protección, que solo podrán quitarse aquellos que vean este fenómeno en su totalidad.

José Ángel Docobo, catedrático de Astronomía en la USC, explica a laSexta que solo se puede prescindir de las gafas "en el momento de la totalidad", y apunta que "habrá lugares en los que durará segundos".

Por lo tanto, en las zonas en las que el eclipse solo sea parcial o anular (que deje una pequeña franja de luz alrededor), no se deberán quitar las gafas en ningún momento.

Una vez el sol quede completamente oculto, el cielo se oscurecerá de golpe. "Adopta un tono oscuro, diferente al de una noche cerrada, pero muy bonito", comenta Jose Anton Català, astrofísico y divulgador científico.

Allí serán testigos de un espectáculo que solo aparece cuando el sol queda tapado por completo, cuando se formará una corona solar. Mientras que en la otra mitad del país, la sensación será de un atardecer.

También es recomendable llevar algo de abrigo, ya que es normal que la temperatura baje durante la fase de totalidad. Según Català, "pueden bajar entre tres o cuatro grados en algunos eclipses", aunque esta diferencia térmica no será tan notable en la mitad sur peninsular.

Hacer fotografías con seguridad

Donde no hay diferencia es en la forma de capturarlo. Aquellos que quieran fotografiar este momento deberán poner un filtro solar delante del objetivo para no dañar el sensor de la cámara.

Solo durante los minutos en los que el sol esté completamente tapado se podrá retirar para capturar el fenómeno. Además, en caso de usar una cámara réflex, también hay que utilizar las gafas, puesto que la imagen se transmite a través de un prisma y llega directamente al ojo.

Por eso, muchas personas recorrerán cientos de kilómetros, para situarse dentro de la estrecha franja en la que el sol se ocultará por completo y disfrutar así de un fenómeno inusual.

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