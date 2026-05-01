Nueve vacas se quedan atrapadas en un precipicio junto al río Miño: así está siendo su complicado rescate

Los detalles Los animales llevan más de 40 horas en el desfiladero. Este viernes se ha incorporado un helicóptero desde Asturias a una de las tareas de rescate más complicadas que recuerdan en Galicia.

Nueve vacas han sobrevivido durante 40 horas en un precipicio junto al río Miño, posiblemente tras huir de un lobo. Se espera que su rescate tenga un final feliz. El alcalde de Taboada, Roi Regueira, destaca las peligrosas pendientes de hasta el 80% y caídas verticales de cinco o seis metros en la zona. Un helicóptero de Asturias participa en el rescate, logrando salvar a dos becerras, aunque con heridas graves. Vecinos y ganaderos han proporcionado agua y alimentos a las vacas, algunas preñadas, que reciben atención veterinaria. La operación involucra a Protección Civil, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Hasta nueve vacas llevan 40 horas sobreviviendo en un precipicio al lado del río Miño. Los ganaderos creen que quizás un lobo intentó entrar en el establo y las reses huyeron despavoridas. Ahora, se espera que su huida tenga para la mayoría un final feliz con su rescate.

Roi Regueira, alcalde de Taboada, señala que en la zona "hay pendientes de hasta el 70% u 80%, con caídas verticales de cinco o seis metros".

Para intentar rescatar a todas, se ha desplazado un helicóptero desde Asturias. Este jueves consiguieron sacar a dos de las becerras por el río, que están bien, aunque "tienen alguna herida grave", tal y como indica una de las personas que participó en el complicadísimo rescate, ya que es muy difícil acceder a los animales.

"Los vecinos y ganaderos de la zona han bajado alimentos y agua para que las vacas pudiesen sobrevivir", subraya Santiago, ganadero.

En este sentido, cabe destacar que algunas de las vacas están preñadas y que están siendo atendidas por veterinarios para que puedan sobreponerse al susto.

Mientras, el helicóptero desplazado desde Asturias está cogiendo a las reses una a una, ayudado por los vecinos de Taboada, miembros de Protección Civil de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.