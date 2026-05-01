Ahora

Llevan 40 horas allí

Nueve vacas se quedan atrapadas en un precipicio junto al río Miño: así está siendo su complicado rescate

Los detalles Los animales llevan más de 40 horas en el desfiladero. Este viernes se ha incorporado un helicóptero desde Asturias a una de las tareas de rescate más complicadas que recuerdan en Galicia.

Rescate de vacas en Galicia
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Hasta nueve vacas llevan 40 horas sobreviviendo en un precipicio al lado del río Miño. Los ganaderos creen que quizás un lobo intentó entrar en el establo y las reses huyeron despavoridas. Ahora, se espera que su huida tenga para la mayoría un final feliz con su rescate.

Roi Regueira, alcalde de Taboada, señala que en la zona "hay pendientes de hasta el 70% u 80%, con caídas verticales de cinco o seis metros".

Para intentar rescatar a todas, se ha desplazado un helicóptero desde Asturias. Este jueves consiguieron sacar a dos de las becerras por el río, que están bien, aunque "tienen alguna herida grave", tal y como indica una de las personas que participó en el complicadísimo rescate, ya que es muy difícil acceder a los animales.

"Los vecinos y ganaderos de la zona han bajado alimentos y agua para que las vacas pudiesen sobrevivir", subraya Santiago, ganadero.

En este sentido, cabe destacar que algunas de las vacas están preñadas y que están siendo atendidas por veterinarios para que puedan sobreponerse al susto.

Mientras, el helicóptero desplazado desde Asturias está cogiendo a las reses una a una, ayudado por los vecinos de Taboada, miembros de Protección Civil de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un gobierno en solitario de Moreno, una izquierda fuerte y un posible ascenso de Vox: lo que se juegan PP y PSOE en Andalucía
  2. La vivienda, los salarios y el "No a la guerra": las reclamaciones de un 1 de Mayo con más de 100 manifestaciones
  3. "No la vamos a deportar, de momento": la amenaza de Vox en el Parlament a una diputada musulmana de ERC
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán envía una nueva propuesta para negociar con EEUU, según medios iraníes
  5. Trump castiga a la Unión Europea con un arancel del 25% a los coches y camiones que exporten a EEUU: "No están cumpliendo nuestro acuerdo comercial"
  6. De capricho de un narco al de un multimillonario: el hijo del hombre más rico de Asia salva a los narcohipopótamos de Pablo Escobar