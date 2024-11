Miles de personas se han concentrado en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia para protestar por la gestión de las autoridades tras la DANA que ha causado más de 210 muertos en la provincia del Mediterráneo. Con gritos de 'asesino', la marcha estaba encabezada por una pancarta en la que se podía leer 'Mazón, dimissió' en letras blancas sobre un fondo rojo en el que además había un crespón negro.

Y es que el president de la Generalitat fue el gran protagonista de los cánticos y de las pancartas que se podían escuchar y leer en la marcha de Valencia. En una marcha en la que, además, se puso el foco también sobre la figura de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Porque Valencia ha salido a la calle. Ha salido de forma masiva a la calle. Tanto ha sido así que era prácticamente imposible moverse por las mismas. Que era complicado incluso que la cabeza de la marcha pusiera rumbo al Palau de la Generalitat, lugar donde acababa la marcha. Porque conforme pasaba el tiempo se iban sumando más y más personas.

Personas de la ciudad. Personas de otras localidades. De los pueblos y zonas afectadas. Que llegaban en coche. En bus. Incluso andando. Con botas. Llenos de barro. Con los utensilios que han usado estos días para limpiar las calles y las casas que se llenaron de lodo.

"Hemos estado abandonados seis días"

Que llegaron, por ejemplo, de Sedaví, de una de las zonas afectadas por la DANA. "Hemos estado abandonados seis días, no ha venido nadie a ayudarnos, solo el pueblo con sus escobas. Y encima se les decía que no podían entrar. Simplemente no hay derecho", ha asegurado una de las manifestantes a laSexta.

Y como Rebeca, quien también atendió a laSexta en la concentración: "Tenemos amigos que han perdido la vida. Es lo más fundamental. Ha tardado tanto la ayuda en llegar que a los cinco días tras la catástrofe encontraban a gente viva. Si hubiesen aparecido antes más personas vivas habrían encontrado. La gente se ha encontrado tan sola que al menos que se vea".

"Me da igual lo de los mensajes políticos. No es de un bando ni de otra. Lo primero de todo es la vida. Por encima de cualquier partido político", insistió en su mensaje.

El PP de la Comunitat Valenciana habla de "manifestación politizada"

Con Génova guardando silencio, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha estado muy activo durante la concentración de Valencia. Hasta tres mensajes en redes sociales han compartido en 'X', en donde han calificado a la marcha como "manifestación politizada".

"La de hoy es una manifestación politizada. Las entidades catalanistas del 'Països Catalans' vienen a montar el lío y a colapsar la ciudad de Valencia. No les importan nada las víctimas, solo la política", compartieron.

Luego pusieron en el foco a la Confederación Hidrográfica: "Tuvo los datos de la riada y avisó muy tarde, con el barranco ya desbordado. Seguridad Nacional avisó al Gobierno y no dijeron nada. Lo sabían y no avisaron".

El último, para señalar al Ejecutivo: "Si quieren ayuda, que la pidan. Hemos pedido ayuda, y el Gobierno nos niega a los valencianos 25.000 millones de euros para salir adelante. No tienen vergüenza. Lo sabían y no avisaron, y ahora tampoco quieren ayudar".

Por su parte, Carlos Mazón, president de la Generalitat, también compartió un mensaje en su cuenta de 'X'. Lo hizo para hablar del servicio de limpieza en las zonas afectadas por la DANA: "Todos los municipios cuentan con servicios de revisión técnica. Gracias a los colegios de arquitectos y de aparejadores".

El manifiesto exige "la dimisión de Mazón" y una "investigación judicial"

Con la cabecera de la marcha llegando al Palau de la Generalitat, donde terminaba la manifestación, tres personas leyeron el manifiesto para exigir "la dimisión de Mazón" y para que se dé inicio a "una investigación judicial que depure las responsabilidades".

Sandra Cuevas, de Picanya, fue quien cerró la lectura del texto: "Exigimos la dimisión de Mazón. Que se inicie una investigación judicial que depure las responsabilidades y que se garantice el derecho a la vivienda para la gente rescatada, para aquellos que se han quedado sin nada. Que se refuerce el transporte público, y que se prohíba la construcción en zonas inundables".

También críticas para el Gobierno del Estado: "Debió presionar de manera contundente e inmediata a un gobierno valenciano incompetente que no ha estado a la altura de las circunstancias. Pedimos la dimisión del Consell".

Delegación de Gobierno cifra en 130.000 los asistentes en la manifestación

Con los organizadores sin dar el dato de asistentes a la concentración, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana sí ha trasladado el dato de los participantes en la manifestación en Valencia. En total, según informan, ha habido alrededor de 130.000 personas en la marcha.