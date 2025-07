Una mujer relata el "infierno" que vive tras recibir cientos de paquetes de Amazon por error en California

Una mujer en California ha vivido un auténtico infierno debido a Amazon, al recibir en su casa unos 100 paquetes de fundas para coches que no había pedido. El problema surgió porque un vendedor chino online puso su dirección como la de retorno para devoluciones. Esto convirtió su casa en un almacén improvisado. Aunque Amazon le aseguró que no recibiría más paquetes, no le ofrecieron soluciones efectivas. Finalmente, tras un año de lucha y acudir a la televisión, la empresa se comprometió a retirar los envíos.