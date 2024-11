Una multitudinaria manifestación convocada por organizaciones sociales, cívicas y sindicatos de izquierda de la Comunitat Valenciana en protesta por la gestión de la DANA y con el lema 'Mazón dimisión', en alusión al president de la Generalitat, ha comenzado minutos después de las 18 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

La pancarta de cabecera, con el lema de la manifestación y la imagen de Mazón cabeza abajo y ataviado con el chaleco de emergencias, es portada por representantes de entidades que han resultado directamente afectadas por las inundaciones de la DANA, que ha causado más de 200 víctimas mortales y miles de damnificados en 75 municipios de la provincia.

Entre los manifestantes, algunos han querido mandar un mensaje de los motivos por los que acuden a la manifestación. "Hemos estado abandonados seis días, no ha venido nadie a ayudarnos, solo el pueblo con sus escobas. Y encima se les decía que no podían entrar. Simplemente no hay derecho", ha asegurado una de las manifestantes a laSexta.

Aunque no ha sido la única. Un hombre que también ha acudido a la protesta ha declarado que "la gente solo quiere justicia y la justicia no se está haciendo". "Faltan fuerzas, falta mucha administración logística por parte de los políticos. Cómo puede ser que vayamos por el día 11 y todavía haya pueblos con barro", ha concluido.

Hay incluso algunos que van más allá y señalan directamente a Mazón como el responsable y piden su cese: "Pido la dimisión de Mazón y responsabilidades política por la gestión tan nefasta de esta situación tan dramática para todos nosotros".