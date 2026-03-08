El mensaje de Ana Cuesta por el Día de la Mujer: "La de la igualdad es la guerra a la que decimos sí"

¿Qué ha dicho? La presentadora de laSexta Noticias Fin de Semana lanza un mensaje claro al inicio del informativo: "Porque queda camino por recorrer, porque siguen matando mujeres y porque reconocerlo nos convierte en una sociedad mejor".

El 8 de marzo, miles de personas en España se manifestaron contra la desigualdad, la guerra y el fascismo, defendiendo los derechos de las mujeres. En este contexto, laSexta Noticias Fin de Semana aprovechó el Día Internacional de la Mujer para destacar la importancia de la lucha por la igualdad. La presentadora Ana Cuesta inició el informativo enfatizando la relevancia de esta "guerra" positiva, destacando que aún queda mucho por hacer, ya que en 2026, 10 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y dos menores han sufrido violencia vicaria, reflejando el persistente problema del terrorismo machista.

Miles de personas han salido a las calles de España este 8M para clamar en contra de la desigualdad y también para decir un 'no' claro a la guerra y al fascismo que acaban con los derechos de las mujeres. En un contexto en el que las guerras son el principal foco de atención de los medios de comunicación, ahora mismo con la guerra de Irán copando las portadas, laSexta Noticias Fin de Semana ha querido lanzar su propio mensaje por el Día Internacional de la Mujer.

Así, la presentadora, Ana Cuesta, no ha dudado en arrancar los informativos reivindicando la guerra que sí importa. "Nos importa que el mundo parezca que se haya vuelto loco, pero también nos importa recordar, hoy y siempre, que la de la igualdad es la guerra a la que decimos sí", ha afirmado con contundencia mientras se ponía el tradicional lazo morado.

"Porque queda camino por recorrer, porque siguen matando mujeres y porque reconocerlo nos convierte en una sociedad mejor", ha concluido antes de dar paso a las noticias más destacadas del día.

Solo en lo que llevamos de 2026, en tan solo tres meses, 10 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según datos del Ministerio de Igualdad. Además, dos menores han sido víctimas de a violencia vicaria, otra lacra provocada por lo que ya es terrorismo machista.

