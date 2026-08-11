Varios encapuchados asaltan con hachas y extintores el Decathlon de un centro comercial de Getafe a plena luz del día

Los detalles El asalto ocurrió sobre las 16.50 horas, cuando los atracadores irrumpieron en el local y se hicieron con la recaudación de las cajas registradoras, unos 2.000 euros, para inmediatamente darse a la fuga.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para localizar a varios sospechosos que, encapuchados y armados con hachas y extintores, asaltaron un Decathlon en el centro comercial Nassica de Getafe. El incidente ocurrió alrededor de las 16.50 horas del lunes, cuando los atracadores se llevaron unos 2.000 euros de las cajas registradoras antes de huir en un coche. Aunque se produjeron daños materiales, no hubo heridos entre empleados o clientes. La Policía ha desplegado un dispositivo para capturar a los responsables, en un contexto de recientes asaltos a joyerías en la región.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para dar con el paradero de varios sospechosos que en la tarde del lunes irrumpieron encapuchados y armados con hachas y extintores en un establecimiento de la tienda deportiva Decathlon en el centro comercial Nassica de Getafe.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.50 horas, cuando los atracadores asaltaron el local y se hicieron con la recaudación de las cajas registradoras, unos 2.000 euros. A continuación, emprendieron su huída en un turismo, según han señalado fuentes policiales.

Según las primeras averiguaciones, en el suceso se produjeron daños materiales, si bien ningún empleado ni cliente resultó herido. La Policía ha puesto en marcha ahora un dispositivo para dar con los autores del atraco en un contexto marcado por los recientes asaltos a joyerías de la región en los últimos meses.

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