El impactante vídeo del terremoto de 7,4 durante la emisión en directo de una radio colombiana: "Salgamos, salgamos"

Los detalles Las cámaras captaron en directo el momento en que los periodistas de 'Radio Tropicana', en Cali, pasan de la sorpresa inicial a evacuar a toda prisa el estudio tras el fuerte terremoto que sacudió Colombia.

El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia dejó momentos impactantes, especialmente durante una transmisión en directo de 'Radio Tropicana'. Las cámaras captaron la reacción de los periodistas mientras el estudio se sacudía violentamente. Al principio, intentaban comprender la situación, pero la intensidad del temblor aumentó rápidamente, generando preocupación. Las alarmas de emergencia sonaron y los periodistas evacuaron el estudio apresuradamente, dejando los micrófonos y sillas vacíos mientras la transmisión continuaba. El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, causó más de 130 muertos, numerosos heridos y graves daños materiales en el país.

Uno de los momentos más impactantes que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia se vivió en pleno directo de Radio Tropicana Cali, donde las cámaras captaron en tiempo real la reacción de los periodistas mientras el fuerte temblor sacudía el estudio. En ese momento, el equipo del programa 'Cómo Amaneció Cali' entrevistaba en directo al alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, cuando comenzó el movimiento telúrico.

Los comunicadores realizaban su emisión habitual, tanto por radio como a través de internet, cuando comenzaron a notar que el suelo y el mobiliario se movían con intensidad. En un primer momento, intentan comprender qué está ocurriendo: "Está temblando… está temblando durísimo".

A medida que pasan los segundos, el movimiento gana fuerza y la preocupación se hace evidente. El estudio continúa sacudiéndose mientras los presentadores observan cómo todo a su alrededor vibra sin cesar: "Se sigue moviendo… Dios mío santo".

La situación se vuelve cada vez más crítica. Las alarmas de emergencia en los móviles comienzan a sonar y los periodistas salen corriendo para ponerse a salvo al grito de "¡Salgamos, salgamos!".

Los conductores abandonan apresuradamente el estudio mientras las cámaras siguen grabando. Durante varios segundos, los micrófonos y las sillas permanecen vacíos, pero la retransmisión continúa en directo, mostrando el estudio sacudido por el terremoto.

El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El seísmo se sintió en buena parte del país y causó importantes daños en numerosas localidades. Ciudades como Cali, Pereira, Manizales e Ibagué resultaron gravemente afectadas por el colapso de edificios y otras infraestructuras, mientras los organismos de emergencia desplegaron un amplio operativo para retirar escombros y rescatar a personas que habían quedado atrapadas entre las ruinas.

Según el balance oficial, el terremoto dejó más de 130 fallecidos, numerosos heridos y cuantiosos daños materiales en distintas regiones del país.

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