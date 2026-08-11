Por qué España es el mejor país del mundo para ver el eclipse solar total del 12 de agosto

El turismo este verano en España es desorbitado y una de las razones es el fenómeno astronómico del año: nuestro país vivirá un eclipse solar total por primera vez en más de un siglo. Y nadie se lo ha querido perder.

Turismo rural, astroturismo y una España abarrotada. Así se puede definir el fenómeno que vive España la segunda semana completa del mes de agosto, una semana en la que tienen lugar dos fenómenos astronómicos importantísimos. Uno, habitual. El otro, excepcional. El primero (que, en realidad, es el último) es la lluvia de estrellas de las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, que tiene su pico máximo la noche del miércoles 12 de agosto al jueves 13. El segundo, que viene antes, es el eclipse solar total que será visible en España por primera vez en más de 100 años.

Desde hace más de un año, España se prepara para el eclipse, con protocolos de seguridad y actividades de observación por todo el país, especialmente en la franja de totalidad, que va desde A Coruña hasta Baleares. Más de un año hablando del eclipse en España, pero algunos se preguntarán... ¿no será visible en otros puntos del mundo? Sí, pero no en muchos, y España es el mejor, sin duda. La trayectoria del eclipse es la culpable: pasará por el extremo norte de Siberia, por el Ártico, por Groenlandia, por Islandia, por el norte de España y por el extremo noreste de Portugal.

El punto de mayor duración del eclipse, donde será total durante dos minutos, está a 45 kilómetros de la costa de Islandia. Y en España, varias zonas vivirán la totalidad del eclipse, mientras que el resto lo vivirán de manera parcial.

El eclipse, parcial, cubrirá más del 90% del Sol por Irlanda, Reino Unido, Portugal, Francia, Italia, los Balcanes y el norte de África. Y en menor medida, en la mayor parte de Europa, África occidental y el norte de Norteamérica. El último eclipse total visible en España tuvo lugar en 1912, y en la Europa continental, en marzo de 2006. En Islandia, hace más de medio siglo que no viven un fenómeno como este, desde 1954, pero lo más importante es que es el único eclipse solar total que vivirá el país islandés en el siglo XXI, no se repetirá este fenómeno hasta 2196. Eso sí, en España viviremos próximamente uno similar: el 2 de agosto de 2027, cuando la totalidad durará casi cinco minutos en Ceuta.

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