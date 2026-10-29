Miguel Ángel Laguna, bombero de Toledo, explica qué se encontró al llegar al accidente de tren: "Los primeros minutos fueron de mucha incertidumbre"

Los detalles Este integrante del Consorcio de Bomberos de Toledo explica que "sonaban muchos teléfonos" en el interior de los vagones: "Es muy habitual que durante la intervención suenen los teléfonos por las llamadas de los familiares".

Este miércoles, un accidente de tren en Urda, Toledo, dejó al menos 70 muertos, movilizando a cientos de trabajadores de emergencias. Miguel Ángel Laguna, del Consorcio de Bomberos de Toledo, llegó rápidamente al lugar gracias a la proximidad de su parque. Relató momentos de incertidumbre debido a la confusión entre informaciones falsas y verdaderas, y mencionó que muchos teléfonos sonaban en los vagones por llamadas de familiares. La falta de cobertura complicó la comunicación durante el rescate. Renfe e Iryo habilitaron líneas telefónicas para asistir a los afectados y gestionar cambios en los billetes.

Este miércoles, cientos de trabajadores de los servicios de emergencias acudieron a atender a los heridos en el accidente de tren de Urda (Toledo), en el que al menos 70 personas han perdido la vida.

Uno de ellos fue Miguel Ángel Laguna, integrante del Consorcio de Bomberos de Toledo, que llegó al lugar del impacto tan solo unos instantes después de producirse, ya que, explica, "tenemos la fortuna de tener un parque muy próximo a Urda".

Miguel Ángel asegura que "los primeros minutos fueron de mucha incertidumbre", ya que había confusión entre las "informaciones falsas y las verdaderas".

En su caso, le llamó la atención algo que ya han explicado otras personas que estuvieron presentes en los instantes posteriores al accidente, y es que "sonaban muchos teléfonos" en el interior de los vagones: "Es muy habitual que durante la intervención suenen los teléfonos por las llamadas de los familiares".

Además, los equipos de rescate contaron con otro inconveniente, el de la falta de cobertura. "La cobertura era bastante mala, hemos tenido muchos problemas de comunicaciones", relata para concluir.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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