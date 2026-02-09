La lluvia sigue cebándose con Andalucía mientras 6.000 personas siguen sin poder volver a sus hogares y decenas de carreteras se mantienen cortadas

Los detalles Cádiz, donde más de 7.700 personas han sido desalojadas en los últimos días, ha vuelto a llevarse la peor parte. Las imágenes del agua convirtiendo las calles de Grazalema en auténticos ríos se han repetido, igual que en Ubrique, donde medio centenar de personas siguen desalojadas mientras que otros muchos vecinos llevan días sin poder salir de sus casas.

La lluvia ha vuelto a afectar gravemente a Andalucía, tras un breve respiro el domingo. Un nuevo frente ha golpeado las zonas ya afectadas por las borrascas Leonardo y Marta, especialmente en Cádiz, donde más de 7.700 personas han sido desalojadas. En Sevilla, centenares siguen evacuadas debido al riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. En Granada, 100 residentes de Dúdar están aislados por la rotura de un puente. Casi 6.000 personas no pueden regresar a sus hogares, y las carreteras siguen intransitables. Además, 32 colegios permanecerán cerrados este martes debido al temporal, afectando principalmente a Cádiz, Sevilla, Jaén, Málaga y Granada.

Tras dar unas horas de tregua el domingo, la lluvia ha vuelto a cebarse con Andalucía este lunes. Un nuevo frente ha entrado por el suroeste peninsular, golpeando, de nuevo, las zonas de Andalucía que ya sufrieron la semana pasada lo peor de las borrascas Leonardo y Marta.

Cádiz, donde más de 7.700 personas han sido desalojadas en los últimos días, ha vuelto a llevarse la peor parte. Las imágenes del agua convirtiendo las calles de Grazalema en auténticos ríos se han repetido, igual que en Ubrique, donde medio centenar de personas siguen desalojadas mientras que otros muchos vecinos llevan días sin poder salir de sus casas.

La escena se reproduce en Sevilla. En Lora del Río, centenares de personas siguen evacuadas tras las inundaciones que se han producido en los últimos días. Estos vecinos llevan sin dormir en su casa desde el pasado viernes, y esta noche tampoco podrán hacerlo, puesto que el Guadalquivir se encuentra en nivel rojo por riesgo de desbordamiento.

También es dramática la situación en la provincia de Granada. Allí, más de 100 residentes de Dúdar han quedado aislados al romperse el puente que les da acceso a la carretera que une este pueblo con Aguas Blancas.

En total, casi 6.000 personas siguen sin poder regresar a sus hogares mientras que las comunicaciones por carretera siguen siendo inviables en buena parte de Andalucía.

32 de colegios seguirán cerrados este martes

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que 32 colegios de la comunidad autónoma "seguirán sin actividad lectiva presencial" este martes, 10 de febrero, como consecuencia de los efectos del temporal que viene afectando a la región con motivo del paso de un tren de borrascas.

En un apunte en su cuenta en la red social X, el consejero ha realizado este anuncio tras una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias por el Riesgo de Inundaciones que ha evaluado este lunes la situación de la comunidad autónoma por efecto del temporal.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha concretado en un comunicado la relación de centros educativos que estarán este martes sin clases presenciales "por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días".

En total son 32 los centros afectados, de los que 19 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos "se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro", según precisan desde la Consejería que dirige María del Carmen Castillo. Aparte de en Cádiz, habrá colegios sin clases presenciales este martes en las provincias de Sevilla (7), Jaén (3), Málaga (2) y Granada (1).

