El miedo a la guerra dispara el negocio de los búnkeres: entramos en uno de 120.000 euros que cuenta con todas las comodidades

Los detalles Ignacio Gea Gómez, CEO de 'Murcia Bunker Solutions', nos muestra cómo es una de esas construcciones por dentro. Solo la puerta, de hierro blindado, pesa "entre 400 y 500 kilos".

El miedo a la guerra ha impulsado el negocio de los búnkeres privados en España, aumentando su construcción significativamente. En Murcia, 'Murcia Bunker Solutions', dirigida por Ignacio Gea Gómez, ofrece búnkeres equipados con duchas radiactivas y puertas de hierro blindado, pesando entre 400 y 500 kilos, para asegurar la protección contra residuos nucleares, biológicos o químicos. Los búnkeres varían en tamaño, de 42 a 85 metros cuadrados, y son personalizables según el presupuesto, con precios desde 120.000 euros. La empresa ha construido tres búnkeres en cuatro meses y recibe numerosas consultas diarias, reflejando el creciente interés en esta inversión para asegurar el futuro.

El miedo a la guerra está disparando el negocio de los búnkeres privados en España, hasta el punto de que se ha multiplicado su construcción. Entramos a uno de ellos en Murcia. "Para entrar con seguridad y que no metamos residuos dentro, hay una ducha radiactiva", señala Ignacio Gea Gómez, CEO de 'Murcia Bunker Solutions', a lo que añade: "Si salimos por algún motivo y hay un residuo fuera, nos tenemos que duchar aquí para quitarnos el residuo que podemos llevar radiactivo, químico o biológico".

La puerta de entrada al búnker, indica Gea Gómez, es de hierro blindado y pesa "entre 400 y 500 kilos", aunque lo más importante, subraya el experto, es el "filtro LBQ", para "evitar cualquier residuo nuclear, biológico o químico". "Aquí entra el aire descontaminado por el filtro, nos avisa la máquina y se enchufa el filtro LBQ", explica.

En lo referente al tiempo que se puede estar en un búnker, el CEO de 'Murcia Bunker Solutions' afirma que "el que se tenga comida". "Si tienes que salir a por comida, si fuera no ha pasado nada, puedes salir y volver. Y si ha pasado algo, tienes que esperar a poder ponerte el traje de seguridad para salir con un mínimo de seguridad y la mascarilla", apunta.

Sobre los tamaños, los hay de todos los tipos, como de 42 metros cuadrados o hasta 85, y puede tener hasta ocho camas. "Es personalizable, en función de lo que cada uno quiera gastar", expresa Ignacio Gea Gómez, quien destaca que "no todos los búnkeres cuestan 800.000 euros". "Este vale 120.000 euros y muchas viviendas valen mucho más de 120.000 euros en España", manifiesta.

En su empresa, 'Murcia Bunker Solutions', han construido tres en los últimos cuatro meses, lo que es "mucho", y en el último meses reciben entre cinco y siete llamadas diarias. "Para un tipo de negocio como este, son muchas", reconoce.

Una inversión que blinda el futuro ante lo que puede pasar.

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