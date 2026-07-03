De atracador de bancos en Francia a repartidor de pollos en Sevilla: celebra su detención tras 30 años huido porque "vivir como fugitivo no es vida"

Los detalles Esas fueron las palabras que el fugitivo le dijo a los agentes de la Policía que lo encontraron viviendo y trabajando en una localidad sevillana. Era repartidor de pollos y sus vecinos desconocían su pasado. Era uno de los prófugos de la Justicia más buscados por la Europol.

Dominique Delattre, conocido como "El Viejo", ha sido detenido en Sevilla tras 30 años de fuga. Este peligroso atracador francés, nacido en Nimes, llevaba una vida discreta como repartidor de pollos en Arahal, donde sus vecinos ignoraban su pasado criminal. Delattre, uno de los prófugos más buscados por Europol, tenía una orden de captura por 230 años de cárcel debido a sus múltiples atracos, incluyendo uno con un furgón blindado y un arma de fuego que dejó a una persona gravemente herida. Tras su captura, expresó alivio diciendo: "Vivir como un fugitivo no es vida".

"Vivir como un fugitivo no es vida". Así de sincero se ha mostrado un hombre que ha sido detenido por la Policía en una localidad de Sevilla. Llevaba 30 años en busca y captura, desde que se escapó de un centro penitenciario de Francia. Ahora, lo han localizado en Sevilla y ha sido arrestado.

30 años después, hacía vida normal y trabajaba como repartidor de pollos. Además, sus vecinos desconocían su pasado de atracador de bancos. Es más, era uno de los prófugos de la Justicia más buscados por la Europol.

Hablamos de Dominique Delattre, alias "El Viejo". Este atracador nació en Nimes, en Francia, y presenta un perfil altamente peligroso, según indica la ficha de la policía francesa. Sobre él pesa una petición de 230 años de cárcel por todos sus atracos.

De hecho, en su último asalto a un banco usó un arma de fuego y un furgón blindado para llevarse el dinero. Pero lo más importante es que una persona resultó herida de gravedad.

Su huida de prisión

Era 1997 y las autoridades galas lo buscaban desde entonces tras haber protagonizado una huida de prisión de película. Las investigaciones policiales apuntaban a que su paradero podría estar en España, en concreto en la localidad sevillana de Arahal.

Allí, según las pesquisas, había empezado de cero, llevaba una vida tranquila y era conocido por los vecinos como el repartidor de un negocio de pollos asados. Una tapadera que le hacía pasar desapercibido.

En 2023, la Policía Nacional, con la colaboración de la Europol, inició una investigación con el objetivo de localizarlo antes de que prescribieran sus delitos. Y esta semana daban con él.

Pero lo más llamativo de todo es que Dominique Delattre no opuso resistencia alguna en su detención. De hecho, su frase ante los agentes fue: "Por fin. Vivir como un fugitivo no es vida". Casi tres décadas huyendo de la Justicia que, para el propio Dominique, han terminado por fin en un respiro.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido