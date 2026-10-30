Una controladora del Centro de Atocha denuncia jornadas maratonianas de trabajo: "A veces solo podemos levantarnos para ir al baño"

¿Qué ha dicho? Laura Higuera Medina, en Más Vale Tarde, ha contado cómo se trabaja en el puesto y señala las "desafortunadas declaraciones de Óscar Puente" por "señalar con el dedo": "Tendría que mirar hacia otro sitio"

Laura Higuera Medina, controladora ferroviaria en Atocha, ha estado en Más Vale Tarde para hablar sobre el trabajo en la central, denunciando la falta de personal adecuado. Esta carencia les impide tener descansos suficientes, y a menudo solo pueden levantarse para ir al baño. Higuera critica al ministro Óscar Puente por desviar la atención hacia un posible fallo humano, en lugar de señalar problemas en las instalaciones de seguridad. Además, denuncia que ADIF no ha respaldado a los trabajadores. Explica que el puesto de mando se divide en norte y sur, con mesas que gestionan el tráfico de alta velocidad, y destaca la falta de apoyo en algunas de ellas.

Laura Higuera Medina, controladora ferroviaria en la central de Atocha, ha estado en Más Vale Tarde para hablar del trabajo que realizan en el lugar. Uno en el que ha denunciado "falta una dotación normal y coherente de personal en la plantilla" y que apenas les permite tener tiempo de descanso.

"Nos tiene con el agua al cuello. Muchas veces no podemos levantarnos más que para ir al baño", ha afirmado.

El motivo, la "absoluta falta de personal": "Tenemos siete mesas. Tan solo en dos hay un apoyo constante. Además, hay una persona de refuerzo en el 90% de los casos, pero es un refuerzo que está para dar descanso a muchos compañeros y es degradante e insuficiente".

En sus palabras, ha cargado contra el ministro Óscar Puente por "señalar con el dedo" y por "regodearse de un posible fallo humano": "Donde tendría que apuntar es hacia otro sitio, que es al fallo en las instalaciones de seguridad".

"Puente pretende desviar la atención del verdadero problema. Solo buscan un culpable, que es compresible. Quiero dejar claro que nadie sabe lo que pasó. Se han filtrado unos audios que no deberían haberse filtrado. ADIF nunca ha dado la cara por nosotros y nos ha dejado desprotegidos", ha expuesto.

Sobre la forma de trabajar, Higuera ha explicado cómo es el lugar donde están los controladores: "El puesto de mando se divide en dos, que son el norte y el sur. El norte se divide en cuatro mesas y lleva el tráfico de alta velocidad en el sur; la del sur, lo mismo en el sur peninsular".

"La mesa dos funciona sin ningún tipo de apoyo. El titular de esa mesa tuvo que hacer frente al devenir del servicio", ha contado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido