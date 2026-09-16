Los menores españoles dedican de media más de tres horas al día al uso de pantallas, equivalente a dos meses al año

Los detalles La 'tablet' y/o teléfono inteligente destaca como el dispositivo con mayor uso con un 24,3 y un 32,5% de niños y adolescentes, respectivamente, que dedica más de 120 minutos diarios exclusivamente a estos dispositivos.

El informe 'Pantallas, infancia y adolescencia en España: situación actual y retos', de la Gasol Foundation, revela que los niños y adolescentes españoles de ocho a 16 años dedican un promedio de 215,5 minutos diarios al uso de pantallas. Este tiempo equivale a casi dos meses anuales y es más elevado durante el fin de semana. Los chicos y adolescentes de mayor edad son los que más tiempo pasan frente a las pantallas. Además, el uso es mayor en entornos de menor nivel socioeconómico. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado la responsabilidad institucional en este problema de salud pública, abogando por crear entornos saludables para los jóvenes. Pau Gasol, presidente de la Gasol Foundation, ha llamado a priorizar las políticas públicas y abordar las desigualdades socioeconómicas para mejorar el entorno digital de los menores.

Los niños y adolescentes españoles de ocho a 16 años dedican, de media, 215,5 minutos diarios al uso de pantallas, es decir, algo más de tres horas y media, lo que se traduce en casi dos meses completos si se extrapola al conjunto del año, según desvela el informe 'Pantallas, infancia y adolescencia en España: situación actual y retos', de la Gasol Foundation.

El documento analiza y compara los datos de uso de pantallas de las dos ediciones del estudio 'PASOS', correspondientes a los periodos 2019-2020 y 2022-2023. En total, estudia a 6.170 menores, de los que un 56,2% son población infantil, menor de 13 años, y el otro 43,8% adolescente, de 13 a 16 años.

En conjunto, el 69,6% de los niños y adolescentes supera las dos horas diarias de uso de pantallas. La media se sitúa en 215,5 minutos al día en toda la semana, 187 minutos por día entre semana y 287 si se tiene en cuenta solo el fin de semana. La coordinadora técnica de Investigación y Programas de la Gasol Foundation, Paula Berruezo, ha precisado que el informe no diferencia si el uso es recreativo o educativo.

Por géneros, los chicos presentan en ambas ediciones del estudio un mayor uso de pantallas y una mayor proporción de población que supera los 120 minutos diarios. En concreto, en 'PASOS 2022', el género masculino dedica más de cuatro horas al uso de pantallas al día. Aun así, el uso en la población femenina ha aumentado entre ambos periodos analizados, lo que ha llevado a una reducción de la brecha de género.

Si se compara por grupos de edad, se observa que los adolescentes emplean más tiempo a los dispositivos digitales que los niños. En este sentido, el informe resalta que el 91,8% de la población adolescente no cumple la recomendación de un máximo de dos horas diarias de uso de pantallas. Asimismo, el uso aumenta según avanzan los cursos académicos, situándose en una media de 296 minutos diarios en 4º de la ESO, frente a los 130 en 3º de Primaria.

La 'tablet' y/o teléfono inteligente destaca como el dispositivo con mayor uso y el que más crece entre 2019 y 2022, con un 24,3 y un 32,5% de niños y adolescentes, respectivamente, que dedica más de 120 minutos diarios exclusivamente a estos dispositivos.

Comparación por nivel socioeconómico

En una comparación por nivel socioeconómico, los valores de uso más elevados se registran entre la población que crece en un entorno con una menor renta media por persona, y cuyas madres, padres y/o tutores legales no tienen estudios universitarios y no se encuentran trabajando. Estas diferencias se mantienen para todos los días de la semana en ambas ediciones.

Si se combinan las variables de edad, género y nivel de estudios, la situación más favorable es la de género femenino, entre ocho y 13 años y padres con estudios universitarios, aunque sigue superando el límite de 120 minutos diarios, acercándose a 130.

En el otro extremo, la situación más adversa es la de género masculino, adolescente y padres sin estudios universitarios, un grupo al que 'PASOS 2022' atribuye 230 minutos de uso al día. Es decir, entre los grupos con un uso más favorable y menos favorable, hay una diferencia de prácticamente tres horas.

Responsabilidad institucional

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha intervenido en el acto aseverando que no se puede atribuir a la "responsabilidad individual" un "problema de salud pública" como es el elevado uso de pantallas entre la población infantil y adolescentes, tras lo que ha puesto el foco en el papel de las instituciones.

"Estamos privando a niños y niñas de que tengan un ocio saludable. No tiene que ser un deporte de élite, no tenemos que crear deportistas, pero sí entornos saludables donde los niños puedan jugar, relacionarse, tener espacios seguros y saludables", ha resaltado.

Frente a las pantallas, ha reivindicado como "una de las alternativas" el tiempo que dedican los padres a sus hijos, para estar con ellos, llevarlos al colegio, etc., aunque ha lamentado que no todas las familias tienen la misma disponibilidad.

Asimismo, ha puesto en valor, entre otras iniciativas del Ministerio de Sanidad, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil y Tardes con Plan, precisando sobre este último que tiene abiertas las convocatorias hasta el 30 de septiembre, con el objetivo de poder ofrecer a los niños un ocio saludable.

En cuanto a la posible prohibición del acceso de menores a redes sociales, la ministra ha mostrado dudas sobre su eficacia desde el punto de vista de la salud pública. "Tenemos que saber cuáles son las medidas y las herramientas que funcionan para disminuir el tiempo y también incrementar de alguna manera la calidad del contenido a la que acceden los adolescentes y los niños, y ya de paso los adultos también", ha referido.

Líneas de actuación

El presidente de Gasol Foundation, el exjugador de baloncesto Pau Gasol, ha hecho un llamamiento para situar a la infancia en el centro de las decisiones que afectan a su entorno digital; y acelerar las políticas públicas ya en marcha, consolidando medidas como las del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil.

Asimismo, ha instado a seguir invirtiendo en investigación y evaluación, ampliar las alternativas saludables al uso de pantallas, formar y acompañar a las familias y profesionales e implicar directamente a plataformas y creadores de contenido en la construcción de un entorno digital más seguro.

En paralelo, ha apostado por llevar a cabo todas estas medidas con una mirada de equidad. "Porque los datos son claros, esta realidad no golpea igual a todos los hogares y cualquier respuesta que no tenga en cuenta las desigualdades socioeconómicas se quedará corta", ha remachado.

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