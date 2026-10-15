Un menor de 16 años acaba con unas tijeras clavadas en la espalda tras una discusión de tráfico: el presunto autor ya está detenido

En Málaga, un joven de 16 años acababa con unas tijeras clavadas en la espalda después de una discusión de tráfico con otro conductor, que después de encararse con el padre del chico acababa abandonando el lugar de los hechos.

En Málaga, una discusión de tráfico derivaba en un brutal ataque a un menor de 16 años, que acababa con unas tijeras clavadas en la espalda.

En las imágenes, grabadas por testigos del suceso, se puede ver al padre del joven encarándose con otro conductor, presunto autor de la agresión, que además se encontraba mal estacionado, ya que su furgoneta estaba sobre un paso de peatones.

El sospechoso se apresuraba en abandonar el lugar de los hechos mientras el padre volvía con su hijo, que tuvo que ser trasladado al hospital con una herida incisa bastante profunda.

El joven se encuentra bien, fuera de peligro, mientras que el presunto agresor se encuentra detenido. Bea de Vicente apunta que la diferencia entre que se enfrente a una tentativa de homicidio y un delito de lesiones agravado por uso de arma "va a ser precisamente esa profundidad" de la herida.

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