Las llamadas comerciales tendrán asignado el prefijo 400 a partir de este sábado: qué implica la nueva medida

Los detalles Los ciudadanos que reciban una llamada de este tipo desde un número que no comience por 400 podrán reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o denunciarlo ante la CNMC.

A partir de este fin de semana, las llamadas comerciales serán fácilmente identificables gracias al prefijo 400, una medida implementada por el Gobierno para reconocer llamadas de comercios sin vinculación previa. Desde el 17 de octubre, las llamadas comerciales para captar nuevos clientes deberán originarse de números que inicien con 400, según anunció el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Esta iniciativa forma parte de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y complementa el Plan contra las estafas telefónicas, que ha bloqueado millones de llamadas y mensajes fraudulentos. Además, las llamadas de atención al cliente deben proceder de números específicos como 800 o 900.

Las llamadas comerciales van a ser fácilmente identificables a partir de este fin de semana gracias al prefijo 400. El Gobierno lo ha puesto en marcha para que poder identificar las llamadas de comercios con los que no tengamos ninguna vinculación. Si llaman desde otro tipo de número, se podrá denunciar.

De esta forma, las llamadas comerciales dirigidas a captar nuevos clientes deberán realizarse a partir de este sábado 17 de octubre desde números que comiencen por 400, para que los receptores puedan identificarlas. Una medida que fue anunciada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

La medida se enmarca en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) y complementa el Plan contra las estafas telefónicas y por SMS, puesto en marcha en colaboración con las principales operadoras de telecomunicaciones en España, que ha permitido bloquear hasta ahora más de 400 millones de llamadas y 32 millones de mensajes fraudulentos.

A partir de este sábado, los ciudadanos que reciban una llamada de este tipo desde un número que no comience por 400 podrán reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o denunciarlo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El plan también establecía que las llamadas de atención al cliente debían realizarse desde números que comenzaran por 800 o 900, desde números cortos específicamente atribuidos para ese fin o desde números geográficos.

Además, el ministro ha recordado que la CNMC puso en marcha "por fin" el pasado 15 de septiembre un registro de alias para identificar a las empresas e instituciones que envían SMS con estos identificadores en lugar de un número de teléfono.

Desde entonces, se han bloqueado más de seis millones de mensajes de remitentes no identificados, según López, quien ha asegurado que "ahora tenemos la seguridad" de que los alias corresponden a las empresas que los utilizan. En caso de duda, ha añadido, los ciudadanos pueden consultar el registro de la CNMC.

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