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Protesta multitudinaria

Las mejores imágenes de la manifestación multitudinaria por la vivienda tras el desahucio de Maricarmen en Madrid

Los detalles Decenas de miles de personas han protestado este sábado en Madrid para exigir soluciones a la crisis de la vivienda tras el impacto social generado por el desahucio de Maricarmen Abascal a sus 87 años.

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Este sábado, decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar por la crisis de la vivienda tras el escándalo social generado por el desahucio Maricarmen, la mujer de 87 años que fue obligada a abandonar su casa el pasado miércoles tras siete décadas viviendo en ella.

La manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha comenzado en la Puerta del Sol, desde donde ha recorrido la calle Alcalá hasta la Plaza de Cibeles para concluir en la carrera de San Jerónimo, frente al Congreso de los Diputados. De esta forma, los manifestantes han protestado ante la sede de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de la capital y ante el Congreso.

Durante la tarde, se han gritado proclamas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y contra el Gobierno de España, al que han pedido soluciones "progresistas" para la crisis de la vivienda.

Estas son las mejores imágenes de la manifestación por la vivienda en Madrid:

Manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en la que pretende &quot;señalar a los responsables&quot; del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años, este sábado en Madrid. Manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en la que pretende "señalar a los responsables" del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años, este sábado en Madrid.Agencia EFE

Juana, otra anciana a la que quieren desahuciar el 19 de octubre en Madrid Juana, otra anciana a la que quieren desahuciar el 19 de octubre en MadridAgencia EFE

Vista de la manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en la que pretende &quot;señalar a los responsables&quot; del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años, este sábado en Madrid. Vista de la manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en la que pretende "señalar a los responsables" del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años, este sábado en Madrid.Europa Press

Manifestación contra los desahucios y la crisis de la vivienda en Madrid Manifestación contra los desahucios y la crisis de la vivienda en MadridEP

Primeras imágenes de la manifestación por el desahucio de Maricarmen Primeras imágenes de la manifestación por el desahucio de MaricarmenlaSexta

Manifestación contra los desahucios y la crisis de la vivienda en Madrid Manifestación contra los desahucios y la crisis de la vivienda en MadridAgencia EFE

La calle se manifiesta contra los desahucios bajo el lema &quot;Ni una Maricarmen más&quot; La calle se manifiesta contra los desahucios bajo el lema "Ni una Maricarmen más"laSexta

Miles de personas durante una manifestación para denunciar el desahucio de Maricarmen Abascal, a 26 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado la movilización bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’. Miles de personas durante una manifestación para denunciar el desahucio de Maricarmen Abascal, a 26 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado la movilización bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’.Europa Press

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