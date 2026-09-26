Gritos de "Ayuso dimisión" o "¿Dónde está el gobierno progresista?" en la multitudinaria manifestación por la vivienda en Madrid

El contexto Miles de personas han salido a la calle en la capital para protestar por el desahucio de Maricarmen Abascal el pasado miércoles a los 87 años y reclamar medidas para paliar la crisis de la vivienda.

Miles de personas se han manifestado en Madrid, indignadas por la crisis de la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de setenta años en su hogar. La protesta, organizada por el Sindicato de Inquilinas, comenzó en la Puerta del Sol, donde los asistentes exigieron la dimisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y criticaron al Gobierno de Pedro Sánchez por no controlar los precios del alquiler. Alicia del Río, portavoz del Sindicato, calificó el caso de Maricarmen como un "punto de no retorno" y solicitó la aprobación del 'real decreto Maricarmen'.

Indignación y hartazgo. Son las emociones que se han apoderado de miles de personas que este sábado se han manifestado por la crisis de la vivienda en Madrid después del dramático desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que este miércoles fue echada de la vivienda en la que llevaba más de siete décadas residiendo.

El caso de Maricarmen ha provocado un estallido social que se ha plasmado en una multitudinaria asistencia a la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas y que ha arrancado en la Puerta del Sol. Allí, frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, miles de personas han pedido la renuncia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la crisis habitacional que golpea a la región al grito de "Ayuso dimisión".

Asimismo, en los carteles exhibidos se han podido ver mensajes dirigidos a las instituciones madrileñas como "El ático de Ayuso para Maricarmen" o "Ayuso, Almeida, iros a la mierda", además de la consigna "Queremos ver a Maricarmen volver".

No obstante, los manifestantes no solo han cargado contra Ayuso y contra el PP. También lo han hecho contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de no frenar la escalada de los precios del alquiler y de no adoptar medidas efectivas para hacer más asequible la vivienda. "¿Dónde está el Gobierno progresista?", han gritado también cientos de personas en Sol.

Al respecto, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha afirmado este sábado que el caso de Maricarmen ha supuestos un "punto de no retorno" en la lucha por la vivienda en España y ha exigido al Gobierno la aprobación inmediata este martes del denominado 'real decreto Maricarmen'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.