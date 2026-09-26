Andrea Ropero, desde la protesta por la vivienda en Madrid: "Imagino que Maricarmen estará con una sonrisa viendo la movilización"

¿Qué ha dicho? La periodista ha indicado que Maricarmen "está disgustada y recuperándose del shock emocional que sufrió en el desahucio"."Y ahora va a venir para ella lo peor: la incertidumbre, el no saber a dónde va a ir", ha destacado.

Andrea Ropero, periodista de laSexta, narró el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivió el traumático momento de ser desalojada de su hogar tras 71 años. Ropero describió el impacto emocional y el terror de Maricarmen, quien fue protegida por el Sindicato de Inquilinas y su familia durante el proceso. Destacó el apoyo popular recibido y subrayó la incertidumbre futura de Maricarmen. La periodista criticó la crisis de vivienda y la especulación inmobiliaria, instando a la clase política a actuar. Ropero enfatizó la importancia de la empatía, recordando que cualquiera podría enfrentar una situación similar.

Andrea Ropero fue una de las personas que vivió en primera persona el desahucio de Maricarmen este miércoles. "Es muy difícil quitarte el sonido de la sierra en la puerta cuando llevas 71 años en tu casa, ves que la Policía entra así, que están tres minutos rajando la puerta, intentando tirarla abajo para echarte de allí. Y yo vi esos recuerdos de Maricarmen, esa lámpara, esa estantería, ese sofá y esa vida que en tan solo unos segundos se va al carajo", ha expresado la periodista este sábado desde la manifestación multitudinaria en Madrid por la vivienda.

En el momento del desahucio, la mujer de 87 años, tal y como ha señalado Ropero, "estaba aterrorizada". "De hecho, se intentó protegerla por parte del Sindicato de Inquilinas, también de la familia. La llevaron al fondo de su piso, a una habitación, para que el impacto visual y de sonidos de esa sierra, de esa maquinaria, de esos gritos de la Policía, fuera lo menor posible. Porque es terrible el ver entrar en tu casa a 12 antidisturbios para echarte de allí", ha lamentado la periodista de El Intermedio, quien ha recordado que Maricarmen "lleva siete años de su vida, desde que tenía 80, luchando para que no la saquen de allí".

Agradecimiento por el apoyo recibido

Así, Ropero ha contado que está en contacto "permanente" con la familia de la mujer, con su primo Vicente, con su sobrina Vanesa y con las personas que estuvo el día del desahucio. "Ellos lo que me transmiten, en primer lugar, es que están muy agradecidos por todo el respaldo, por todo el apoyo popular, porque al final Maricarmen no está sola", ha destacado, a lo que ha apostillado que la mujer de tercera edad "está disgustada y recuperándose del shock emocional que sufrió en el desahucio". "Le están haciendo una serie de pruebas en el hospital y ahora va a venir para ella lo peor: la incertidumbre, el no saber a dónde va a ir y cuánto tiempo va a estar en esa vivienda si no le ofrecen algo definitivo", ha subrayado.

De esta forma, la periodista ha defendido que "nadie tiene que vivir con miedo a que te echen de tu casa, a que te quiten tu vida, porque los precios de la vivienda son desorbitados y porque hay fondos buitre que te están expulsando, sobre todo, del centro de las ciudades". "Y es que esto no va solamente de una Maricarmen, es que hay miles de Maricármenes, miles de familias trabajadoras con niños. No hay que olvidar a la gente trabajadora que no llega a final de mes, que no puede pagar un alquiler porque la especulación ha hecho de las suyas", ha criticado.

Ante esta situación, Andrea Ropero ha afirmado que "toda la clase política tiene que ponerse las pilas". "Es innegable que --la vivienda-- es ahora mismo el primer problema de este país y no hay más que ver las calles", ha destacado, al tiempo que ha dicho que imagina que "Mari Carmen estará en el hospital con una sonrisa, viendo que la gente se ha movilizado". "Al final esto va de sensibilidad, de empatía, de ponernos en el lugar del otro, que muchas veces a la gente le cuesta. Y es que mañana Maricarmen puedo ser yo, o puede ser usted que está en casa", ha concluido.

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