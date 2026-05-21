La inesperada comunión entre Bad Bunny y el papa León XIV: el reguetonero y el jefe del Vaticano podrían encontrarse en Madrid

Los detalles Ambos estarán en España en las mismas fechas y coincidirán en la capital. El arzobispo de Madrid ya ha adelantado que si el artista se quiere reunir con el papa, "seguro que le recibe".

El arzobispo de Madrid ha comentado que si Bad Bunny desea reunirse con el papa, este último estaría dispuesto a recibirlo. La posibilidad de un encuentro entre la estrella puertorriqueña y León XIV en Madrid, donde ambos coincidirán a principios de junio, ha suscitado interés. A pesar de sus diferencias, comparten aspectos como su capacidad para movilizar masas a través de creencias y emociones. Además, coinciden en sus valores sociales, habiendo criticado ambos al ICE por sus políticas antimigratorias. Aunque sus vidas son distintas, sus convicciones muestran similitudes sorprendentes. Un posible encuentro en España podría unir a dos figuras mundialmente reconocidas.

"Si Bad Bunny quiere hablar con el papa, el papa seguro que le recibe". Así se ha pronunciado este jueves el arzobispo de Madrid, José Cobo, al ser preguntado por un posible encuentro entre ambos en España. La estrella puertorriqueña y León XIV podrían reunirse en Madrid, donde coincidirán a principios de junio. Porque, aunque parezca una idea descabellada, tienen más cosas en común de las que parecen.

Con fama mundialmente conocida, los dos mueven a sus masas a través de creencias y emociones, predicadas de boca en boca por sus acólitos, que las secundan al unísono. Una comparación que para algunos puede ser exagerada pero, respetando las distancias, tienen varios aspectos en común.

El más cercano es su próxima gira por España. Bad Bunny dará una serie de conciertos por nuestro país y ya se encuentra en Barcelona, donde ha sido recibido por decenas de fans, muchos de los cuales ya aguardan a las puertas de su hotel. Imágenes parecidas se darán seguramente, con León XIV cuando aterrice en España el sábado 6 de junio.

Sus caminos incluso coincidirán temporalmente, ya que el primer acto multitudinario de León XIV es el mismo día, en la misma ciudad (Madrid) y a la misma hora que el de Benito.

Aunque la vida de Bad Bunny sea radicalmente distinta a la del pontífice, el artista ha compartido su vinculación religiosa cuando era pequeño por influencia de su madre. "Mi madre es religiosa, católica, y desde pequeño me llevaban a la iglesia", contó en una entrevista en 'The Fader'.

Unidos por sus valores sociales

Sobre todo, concuerdan en sus convicciones sociales. Por ejemplo, los dos han criticado al ICE, la policía antimigratoria de Trump y el motivo por el que el puertorriqueño no actuó en Estados Unidos. "El maldito Ice podría estar afuera (de mi concierto)", explicó en un comunicado.

El papa también ha arremetido contra esta unidad, conocida por sus agresivas detenciones, haciendo un alegato de la migración. "Creo que tenemos que buscar formas de tratar a las personas con humanidad, tratándolas con la dignidad que les corresponde", ha declarado.

Hasta se podrían confundir algunas de las frases pronunciadas por Benito y León XIV. Por ejemplo: "Estoy aquí porque Dios tuvo planes conmigo" o "Dios, que nos ama a todos de manera incondicional". La primera, de una canción del puertorriqueño; la segunda, del pontífice.

Es la conexión de dos de las personas más reconocidas del mundo, que ahora podrían juntarse en España.

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