Los médicos inician este lunes la segunda semana de huelga por el Estatuto Marco

El contexto Tras la primera semana de huelga celebrada en febrero, esta segunda fase comienza en medio de una creciente tensión entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga, después de varios días de reproches cruzados entre la ministra Mónica García y los sindicatos médicos.

Los profesionales médicos de toda España inician una nueva semana de huelga para protestar contra el Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos, exigiendo un texto que reconozca sus particularidades. La huelga se extenderá hasta el viernes, organizada por el Comité de Huelga y diversos sindicatos médicos. Desde los paros de febrero, no ha habido contactos formales con el Ministerio. La ministra Mónica García intentó encauzar el conflicto con un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica, pero el Comité lo considera una propuesta sin valor jurídico. Las movilizaciones incluyen concentraciones y manifestaciones en todo el país, con servicios mínimos similares a los de febrero. La huelga es parte de cinco convocatorias hasta junio, a menos que se logre un acuerdo.

Los profesionales médicos y facultativos de toda España están convocados a partir de este lunes a una nueva semana de huelga, la segunda de este año, para mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo.

Las jornadas de huelga se prolongarán hasta el viernes, según anunció el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Desde los paros que tuvieron lugar en febrero, no se han producido "contactos formales" entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad, según ha señalado el propio Comité. Por parte de Sanidad, la ministra Mónica García se ha dirigido en varias ocasiones a las organizaciones sindicales a través de declaraciones a los medios y se ha tratado de "encauzar el conflicto" con un "acuerdo" con el Foro de la Profesión Médica el pasado 4 de marzo.

En una carta al Comité, que comunicó su intención de mantener la huelga si el ministerio no se reunía directamente con sus miembros, García afirma que el acuerdo con el Foro contaba "con conocimiento y participación" de estas organizaciones y "suponía la oportunidad de mantener el diálogo, evitar la huelga y desescalar el conflicto", ya que ahondaba en las principales demandas que provocan el malestar de los médicos.

Sin embargo, el Comité de Huelga asegura en su respuesta que dicho acuerdo "no existe", sino que se trata de una "propuesta" y que, en todo caso, si se hubiera firmado, "carecería de valor jurídico", ya que el Foro de la Profesión Médica no tiene competencias en materia de negociación laboral, que solo puede establecerse con el Comité.

De este modo, los sindicatos médicos retomarán sus movilizaciones para demandar un texto propio que reconozca "las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad" de los profesionales médicos y facultativos. Sanidad rechaza esta norma porque "rompería la cohesión y generaría desigualdades" en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del SNS, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.

Movilizaciones autonómicas

Los distintos sindicatos autonómicos han convocado movilizaciones en sus respectivos territorios, que incluirán concentraciones a las puertas de centros sanitarios, protestas frente a instituciones del Gobierno central o autonómico y manifestaciones.

En Madrid, AMYTS ha convocado una manifestación este lunes a las 10.00 horas, que partirá del Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad. Además, durante toda la semana se celebrarán concentraciones diarias a las 11.00 horas frente a la sede ministerial.

En cuanto a los servicios mínimos, el Comité de Huelga ha señalado que la situación será "similar" a la registrada durante los paros de febrero, manteniéndose los mismos niveles establecidos entonces. Según ha explicado, en algunos territorios estos servicios mínimos han sido denunciados por abusivos, como en Castilla y León, Aragón o la Comunidad Valenciana.

La huelga médica de la próxima semana será la segunda de las cinco convocatorias previstas por el Comité hasta el mes de junio, siempre que no se desbloquee la situación mediante una reunión bilateral con el Ministerio de Sanidad. Las siguientes jornadas de paro están programadas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

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