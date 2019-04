Más de 40 ciudades salen a la calle para decir 'no' a la pobreza y los tratados de libre comercio

Llenan las calles de todo el país para decir 'no' a la pobreza, 'no' a la desigualdad y 'no' a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en más de 40 ciudades de toda España.

Un acuerdo que pretende cerrarse el próximo 18 de octubre y con el que creen se perderían muchos derechos laborales. "Se está cargando los derechos conseguidos por la clase trabajadora desde el siglo XIX", explica Ginés Fernández, portavoz de Marchas de la Dignidad.

Los manifestantes creen que los tratados aumentarían la brecha social. Dicen que sólo servirían para el enriquecimiento de unos pocos. "Quieren concentrar la riqueza en manos de muy pocas personas en contra de los derechos de los demás y de la conservación de la naturaleza", apunta Yago Martínez, plataforma 'No TTIP'.

Centenares de personas en Murcia y Pontevedra y miles en ciudades como Madrid y Barcelona, donde una cadena humana gritaba un no rotundo al TTIP.