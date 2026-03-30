Más cómodo y con tres niveles para esconder mejor la droga: la Guardia Civil descubre un segundo narcotúnel que une Ceuta con Marruecos

Los detalles Ya se localizó otra infraestructura similar en febrero de 2025. Unos 50 metros de largo y a 12 metros de profundidad. El descubierto este lunes parece VIP. Con una mejor entrada, tres niveles para almacenar y tener una conexión directa con sistemas de poleas y vagonetas.

La Guardia Civil ha descubierto un segundo narcotúnel entre Ceuta y Marruecos, similar al encontrado el año anterior. Este túnel, más sofisticado, se encuentra en el mismo polígono industrial y presenta mejoras significativas. La entrada estaba oculta tras un refrigerador insonorizado y el túnel cuenta con tres niveles: un sistema de poleas, una cámara de almacenamiento y una línea directa con Marruecos equipada con rieles y vagones. La investigación continúa para determinar la profundidad exacta del túnel, requiriendo la cooperación marroquí. Hasta ahora, hay 20 detenidos, pero no se ha identificado al propietario de la nave industrial.

La Guardia Civil ha localizado un narcotúnel que une, nada más y nada menos, que la distancia que hay entre Ceutay Marruecos. Es el segundo que descubren en poco más de un año. Por ello, puede que recuerden las imágenes del vídeo que acompaña esta noticia. Gracias a ellas, pudimos ver por primera vez, en febrero de 2025, este tipo de infraestructura subterránea usada por los narcos para el transporte de droga.

Es un corredizo muy estrecho, en el que apenas cabe una persona y que se extiende a lo largo de 50 metros. Todo, en una profundidad de 12 desde la superficie. Ese narcotúnel discurría por debajo de las vallas transfronterizas, para pasar la droga de Marruecos a España. Ahora, los agentes de la Guardia Civil han localizado un segundo narctúnel en el mismo polígono industrial, pero en esta ocasión, lo han hecho mucho más cómodo.

Primero, porque la entrada estaba camuflada por un refrigerador enorme, insonorizado. Y segundo, porque una vez dentro, tiene tres niveles. Una especie de pozo con un sistema de poleas para descender, luego una cámara para almacenar los fardos de hachís y, por último y más profundo, una línea directa que lo conectaría con Marruecos. Y por si esto fuera poco, hay que aclarar que esta línea directa cuenta con rieles y vagones.

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Por ello, en estos momentos se está investigando la profundidad exacta del túnel, para ver si operaban igual que en la construcción anterior. Pero para poder hacerlo, se necesita la colaboración de Marruecos.

La Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional cree que la historia se repite. Es decir, que en este túnel ahora descubierto ocurre lo mismo que con el primer narcotúnel, que conectaba Ceuta con suelo marroquí por debajo de esa valla fronteriza. Pero para poder determinarlo, es imprescindible su colaboración.

Eso sí, hay 20 personas detenidas. De momento, no se ha dado con el dueño de la nave industrial.

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