Más del 80% de los hombres entre 18 y 25 años creen que cambiar pañales o dar de comer a los hijos son cosas de mujeres

Los detalles Además, el 40% de jóvenes entre 18 y 25 años está a favor de que el hombre asuma el rol de proveedor y la mujer el de ama de casa. Así lo refleja el último informe del Ministerio de Igualdad.

Un estudio revela que más del 80% de los jóvenes entre 18 y 25 años considera que tareas como cambiar pañales son responsabilidad de las mujeres, lo que evidencia un retroceso en la igualdad de género en España. Pese a que la sociedad percibe una evolución en este ámbito, persisten estereotipos que asignan las labores del hogar a las madres. El 40% de los jóvenes apoya la idea de que el hombre sea el proveedor y la mujer el ama de casa. Rosa María Durango, de la Federación Mujeres Progresistas, alerta sobre la preocupante vigencia del machismo y la necesidad de educación temprana para reducir la brecha de género.

Es desmoralizante, pero es real: la mayoría de los chicos cree que cambiar pañales es cosa de mujeres. De hecho, más del 80% de los chicos que tienen entre 18 y 25 años considera que bañar o dar de comer a los hijos es cometido de las madres, no de los padres.

Con estos datos en la mano, no solo podemos afirmar que en España no avanzamos en cuestiones de igualdad, sino que estamos retrocediendo mientras el machismo se asienta en la mente de nuestros ciudadanos más jóvenes. Por ello, laSexta ha salido a la calle para preguntar y descubrir si de verdad los jóvenes de ahora son más machistas que antes.

La sensación mayoritaria en la sociedad española es que hemos vivido una "evolución grande". Pese a ello, todavía existe un colectivo que piensa que las labores del hogar son cosas de madres. Labores para las mujeres.

"Escucho cosas terribles", asegura una madre que, además, cree que en "los 70 y en los 80 ya estábamos saliendo" de esos temas.

Mientras que las mujeres nos dicen que "siguen escuchando estos comentarios", los hombres consideran "que en los tiempos que corren ya no tienen ningún sentido".

De hecho, el 40% de jóvenes entre 18 y 25 años está a favor de que el hombre asuma el rol de proveedor y la mujer el de ama de casa. Así lo refleja el último informe del Ministerio de Igualdad.

La gran sorpresa, la muestra de que el machismo sigue vigente, llega cuando se pregunta por una acción en concreto de la crianza: el momento de cambiar los pañales a un hijo. En este caso, más del 80% de los chicos encuestados y casi el 50% de las chicas siguen defendiendo que es una responsabilidad femenina.

"Es un dato muy preocupante y una señal de alerta sobre el derecho de las mujeres", denuncia Rosa María Durango, la directora de la Federación Mujeres Progresistas.

Y que chocan con la percepción que tiene la gente adulta de los jóvenes. "Ahora mismo hay una igualdad muy grande".

Aun así, las asociaciones feministas insisten en la importancia de la educación a edades tempranas para evitar asumir estos roles. "Por redes sociales y en general nos siguen inculcando esos valores tradicionales", alertan.

Y reducir la brecha entre mujeres y hombres.

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